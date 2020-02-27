發票中200元到超商換什麼才內行？ 網友答案一面倒換這個

奇數月份的25日是發票開獎的日子，不少民眾都期待著可以對中發票。一名網友想知道中獎的兩百塊發票，去便利商店換什麼才是內行，貼文一出立刻引起網友們熱烈討論，也有許多人一面倒認為「當然是換現」！

昨（26日）一名網友在PTT發文表示，他九月、十月的發票對中了兩百塊，並且提到「兌換日期快到了，想說去超商換換商品救濟窮困的我」，於是他想詢問中獎的兩百塊發票在便利商店兌換什麼才是最內行的。

貼文一出立刻引起網友們熱烈討論，許多人一面倒認為當然是要換現金實在，「現金啦」、「去年開始超商就能換現金了」、「四大超商都可以領，我前幾天剛領過」、「雲端發票掃QRCode直接領現最內行」、「換現金去其他便宜的店買」、「可以直接換錢，你想幹嘛都可以」、「統一發票兌獎APP就直接換錢入帳了」。

除了換現，儲值也是許多人大推的方法之一，「儲值+1」、「儲值icash送紅利點數」、「儲值悠遊卡+1」，不過也有網友分享只有白天才能在便利商店把中獎發票兌換成現金，如果是晚上就只能儲值到悠遊卡裡。

其實自108年1月1日起中獎的統一發票就可以在超商兌換，民眾若對中五獎（1000元）或六獎（200元），就可以直接到四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK），或全聯、美聯社等連鎖商店兌換現金，但兌換現金僅在每日9時至23時，如果其他要兌換等值商品、儲值只要在營業時間內皆可。