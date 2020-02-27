台灣人排隊搶啥最扯？網點名「它」答案一面倒：天天買的人是怎樣

「愛排隊」成為台灣特別的文化，尤其是新開幕的店家，總是能看到一窩蜂的民眾排在門口等待，到底是店家吸引人，還是看見人潮就想排隊，答案似乎不得而知。而新冠肺炎肆虐全球，當疫情剛爆發時，台灣民眾瘋搶口罩、酒精，直到政府祭出限購政策才緩和，讓網友忍不住好奇「台灣人一窩蜂排什麼最讓你覺得最印象深刻？」貼文引發熱議。

原po首先舉例幾項熱門商品，「像是蛋塔，最誇張時，原本賣鹹酥雞、臭豆腐、包子小販全改賣蛋塔； Hello Kitty ，吃速食套餐送一個，後來很多人排隊買漢堡只是為了玩偶，拿到玩偶竟把漢堡丟垃圾桶，太多人看不下去痛批，業者只好取消活動，另外還有電信 499 、衛生紙等等」。

貼文一出立刻獲得網友的熱烈討論，許多人紛紛回憶起曾經的蛋塔風潮，「絕對是蛋塔，創造出了蛋塔效應這個詞」、「當然是蛋塔啊，超扯」、「我家外面當時就開一間，每天排到不知道該說啥」、「蛋塔，當初一堆蛋塔店冒出來」、「蛋塔啊，天天買的人是怎樣」、「蛋塔真的不知道在買啥意思的」。

另外，也有人點出其他紅極一時的東西，「髒髒包，到現在還沒吃過」、「義美厚奶茶啊，現在滿滿沒人搶」、「奶茶販賣機，一堆根本沒檢驗的不衛生」、「若以時間來算，甜甜圈是排最久的！」、「有在賣場搶雷神巧克力搶到打架的」由此可見台灣人愛跟風，以及大部分的人看到一窩蜂的排隊人潮，就會跟著做相同的事情，才會感到安心的從眾效應。