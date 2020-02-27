賣哪種小吃最賺錢？ 網友激推這兩樣賣到狂買房

現在越來越多人選擇自己創業，小吃因為入行門檻低，是許多人創業做生意的第一首選。日前一名網友提到，有許多小吃店雖然生意很好，但仍不需要開立發票，有些老闆甚至還可以購買名車，讓他好奇詢問「賣什麼小吃可以讓我買超跑？」

昨（26日）一名網友在PTT發文提到，「我們都知道賣飲料只能買得到march，但我們也知道其實很多小吃店，人爆多還不開發票的那種」，而且以小吃創業入行門檻低，只需要花幾萬塊就可以創造無限商機，讓他不禁好奇詢問如果以買超跑為目標，要賣哪種小吃最賺錢？

文章一出立刻引起網友們熱烈討論提到，如果不扣掉成本，賣小吃一天有機會可以現賺10萬現金，而且小吃攤比店面好賺，也有人提到「我家這邊賣手搖飲的很多都開雙B耶」、「雞排，之前中原夜市賣雞排的老闆娘說旺季淨賺50-60萬，淡季30-40萬」、「烤玉米根本錢包黑洞，鄉下三支一百，市區一隻就要一百多塊」。

也有許多人點名推薦「麵線」和「羹類」表示，「大腸麵線＋１」、「口味好的麵線攤」、「大腸麵線呀，叫客人站著吃就對了」、「魷魚焿+1，汐止是賺到狂買房」、「賣肉羹都能逃稅2千多萬了」，不過也有網友提到其實賣什麼並不重要，賣得夠久、客人穩定才有辦法賺錢。