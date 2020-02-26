1星期2片不夠用！他曝父想用這招狂買口罩 惹怒母吵翻天

自從政府實施口罩實名制以來，確實緩和了民眾瘋搶的情況，但持健保卡7天只能買2片，還是引來部分民眾抱怨數量太少不夠用，有網友貼文自曝爸爸為了想多買一些口罩，想跟親友借健保卡來買，讓他不知道這麼做可不可以？貼文一出引來網友熱烈討論，反應兩極。

這名網友在PTT問卦發文寫道為了口罩實名制的措施爸媽吵個不停，他說目前規定1星期只能買2片，1個人最多只能幫1位親友代買，但父親腦筋一動，竟然想去跟親戚收集健保卡買口罩，還說實名制是認卡不認人，讓他聽了很傻眼。雖然父親想利用「小漏洞」來買口罩，但母親仍遵守政府的規定，支持1個人1星期買2片就好，讓原PO很想問「究竟哪一方才是正確的啊？」

貼文引來網友不同看法，有人不以為然的表示「你老爸當親戚沒在買喔？」、「收集親戚健保卡？所以親戚不用戴嗎？」、「一個人不是最多帶2張健保卡？有什麼好吵的？」、「也不會買比較多，有差嗎？」、「你爸排一次隊也只能買4個」。

不過也有網友覺得這樣的方法很OK，「支持啊！你親友願意讓名額給你爸有什麼不好」、「可以啊，只要親戚願意」、「你爸能蒐集到很多張卡也算他的本事」、「如果親戚不買的話理論上是可以啊」、「跟親戚喬好就沒差啊，這也要發文問」、「你親戚不戴口罩的話，這方法OK啊」、「認卡不認人，可以兩張卡都不是本人的，所以可以一直買，但是要有健保卡」。