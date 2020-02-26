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奧客嬤佔桌1.5小時、帶花生看電視 小吃店老闆「忍無可忍」發飆了

聯合新聞網 / 綜合報導
奧客嬤把店家當我家，惹毛小老闆開罵。 圖／爆怨公社
奧客嬤把店家當我家，惹毛小老闆開罵。 圖／爆怨公社

餐飲業接待的客人形形色色，難免會遇到奧客，有些老闆會選擇和氣生財不計較，但若遇到佔桌不走、把店裡當自家客廳的客人呢？

一小吃攤小老闆在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，店內有位天天來吃麵的常客阿嬤讓她非常受不了，經常一個人佔最大張桌子吃上1個半小時，還會自帶飯後水果，留下果皮殘餘給店家收拾。甚至還曾帶整袋花生到店裡邊吃邊看電視，花生殼灑滿整張桌子。這番作為讓她怨氣滿滿，偏偏自己媽媽脾氣好，不想和客人計較，只好忍耐不發作，沒想到日前該奧客的難搞程度竟然再進化！

由於新冠肺炎疫情導致小朋友延後開學，家中的小朋友會到店裡看電視，阿嬤一來便不客氣地要求轉台看新聞，被拒絕後，仍在等待麵煮好的期間多次要求，最後發現店家真的不轉台就直接走人，浪費整碗麵。

隔日阿嬤又挑在店家休息關火時來店，狂盧她「再賣一碗啦」、「火關了不會再開嗎」，瞬間引爆她的怒火，直接開罵：「開火之後等鍋子裡的水再重新滾要多久妳知道嗎？為了賣妳一碗麵我要再浪費多少瓦斯妳知道嗎？賺妳30妳坐看電視兩個小時，如果每個客人都這樣我們還要不要休息啊？」讓阿嬤摸摸鼻子閉嘴溜走，也讓網友大呼「舒服」。

原PO表示，她們賣小吃賺得不是錢而是人情味，阿嬤年紀大、腿腳也不方便，其實也不想和她太計較，但對方作為實在令人火大，她幾次都想發火卻總是被老闆娘親安撫下來。網友也普遍認為原PO一家脾氣太好才讓人倚老賣老，把店家當自己家，建議原PO要硬起來，才不會被吃死死的。也有人認為這位阿嬤恐怕是獨居老人「找個有吃有喝、排遣寂寞、孤獨、空虛吧」該言論也被原PO認同。

奧客 獨居老人

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