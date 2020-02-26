買不到口罩？ 他查口罩數量一看超驚訝 網：可以放寬

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，政府實施口罩實名制，因此有不少查詢口罩數量的app及網站，讓民眾方便查詢剩餘數量，有網友在查詢時發現，許多藥局剩餘的口罩數量超過每日配給數量，令他不禁疑惑，每日政府都會宅配新口罩，但民眾又不能把買走沒賣完的口罩，「剩一堆口罩該怎麼辦？」。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，政府在實施口罩實名制，每人「七天2片」的政策下，他在查詢口罩剩餘數量時發現，雖然有藥局顯示賣完，但也有許多藥局口罩剩餘數量不少，甚至已超過每日配給數量。

原po推論，可能是前幾天沒賣完累積下來的，但口罩賣不完政府每天宅配新的口罩來賣，加上民眾不能把沒賣完的口罩買走，於是疑惑，「剩一堆口罩怎麼辦？」，引起不少網友討論。

對此，網友紛紛表示，「一定量後，可以放寬買的個數呀」、「郊區有可能啦，市區藥局大概一小時內賣完」、「國外缺的要死，台灣若夠多可以外銷」、「長期賣不完政府就會調整，一個人可以買多」、「全國等分，分配就很有問題啊郊區賣不完 都會區不去排隊買不到」。

不過，有網友表示，口罩確實比以前還好買，「變好買了~我剛剛才去買了兩個」、「我家台北，附近藥局故意晚上賣，上班族也可以買的到，我買到了兩個」、「我家附近三家每家都剩800以上」、「我家附近一個5千多，一個3千多」、也有網友認為，供貨充足後可能沒人搶口罩，「供貨充足後反而大家不想搶，信不信」。