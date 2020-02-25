藥局賣口罩、酒精內幕！ 網友曝「打工的日常」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，口罩、酒精成為人人搶購的防疫物品。我國政府實施口罩實名制後，民眾須持健保卡至藥局購買，讓藥局門口一早就大排長龍。一名網友就在社群網站上，與大家分享在藥局打工從早到晚的行程，大吐每天都會有民眾重複問「請問你們是幾點發放口罩？」、「口罩還有嗎？」等問題數十次的苦水。不過，他也強調其實大部分的人都很好，「大家互相一下就好」。

該名網友在《 Dcard 》上發文表示，自己在藥局打工，「早上9點藥局開門，在門口擺上「酒精已售完」跟「口罩販賣時間19：00～21：00」的牌子，但仍會有很多民眾來詢問「請問還有酒精嗎？」、「請問你們是幾點發放口罩？」、「可以先領號碼牌嗎？」等問題，耐心回覆客人後，有時還會收到不禮貌的回應。

原Po繼續說到，中午休息時間到了後，「吃完午餐包明天的口罩，包兩個小時、繼續休息、吃晚餐」，接下來就開始回到藥局準備販售口罩的事宜，先請大家準備好10元硬幣，再開始發放號碼牌。藥局還自行整理出SOP，2個小時共6位人力佈局，包括檢查健保卡、繼續發號碼牌、結帳、拿口罩、使用電腦過健保卡，還有1位必須在外頭緊盯，以免有人趁亂偷東西。

等到口罩發放完後，還會有人持續打電話或進店詢問，都要一一回覆，並開始算今天的帳，「總共兩百個以上的十元，還有十三個五元，四個一元」、「算口罩數量跟電腦符不符合」，讓原Po表示：「心很累、難受想哭」。

原Po強調，「其實大多數的人都很好，很有耐心很親切也有長眼睛」、「奇怪的人是少數，但遇到一個奇怪的，整天心情都會很差」，呼籲大家互相一下，「真的沒有偷囤貨好嗎？」他也提醒民眾，酒精採分配制，藥局不是天天有，額溫槍也早已被管制。

貼文一出，網友們紛紛向原Po說聲：「辛苦了！」、「感謝你們配合政策這樣幫民眾服務」、「根本是每天無限循環」，也有同在藥局工作的網友大嘆：「真的累爆，講到快燒聲了」。