大甲媽祖遶境一次賺多少、誰賺錢？ 網：別小看媽祖產業鏈

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，各地許多大型活動都為了防疫延期或取消，再加上韓國因為新天地教會發生的群聚感染，確診案例直線飆升，讓部分台灣民眾認為，3月即將舉辦的年度宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」應該取消比較妥當，但主辦單位至今仍希望舉辦。這讓一名網友在PTT上說到，「聽說有人執意要遶境，不顧可能造成防疫破口」，讓他很想知道，究竟辦一場遶境誰可以賺錢、又可以賺多少錢？

該名網友發文表示，他認為主辦單位不管疫情發展、執意舉行大甲媽祖遶境活動，「想必一定是某種東西吸引力很大，我是很想知道，辦一場遶境，是誰賺錢、又可以賺多少錢？」他也提及，「輸家是信眾嗎？還是警察？」

對此，有網友就直言：「（賺）很多，不然為什麼沒人敢禁」、「絕對不是什麼小數字」，有人也指出「這算產業鏈了」、「周邊設施香油錢」、「一堆攤販，還有外地來的觀光財」、「香油、周邊攤位、政治影響力」、「攤販、金紙店、辦桌的廚師」、「香油錢很可觀吧！」，都能夠在遶境期間增加收入。

根據《 東森新聞 》報導，去年大甲鎮瀾宮媽祖遶境，就吸引了逾200萬人參與、高達30億元的商機。周邊商家不僅賣起各式紀念品，衣物、球鞋、帽子、鑰匙圈、食物等，甚至有家用品牌、科技公司與大甲媽祖聯名，媽祖平安金牌更是搶手。