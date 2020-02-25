台人為何這麼愛去韓國玩？網：每年必去只為這件事

新冠肺炎（COVID-19）疫情襲捲南韓，短短幾日間確診個案已近一千例，昨（24）日我中央流行疫情指揮中心亦將南韓之旅遊警示升高為第三級。許多民眾數月前早已購入機票、團旅行程，因應疫情只好趕緊著手處理。不過，就有網友在PTT上發文說到，自己的親友只要有機會出國旅遊，首選地必定是韓國，究竟韓國有哪些優點，讓人願意一去再去？

該名網友表示，「真的不誇張，（親友）只要有出國的機會，韓國必定幾乎是首選」，且不管怎麼玩，都是前往釜山、首爾、濟州島，「我都看膩了，但朋友都還玩不膩」。讓原Po十分納悶，畢竟世界這麼大，假期難得可貴，「怎麼不把握機會去一下別的國家，東南亞什麼的也都好呀？」

原Po也強調，「韓國、日本這些國家當然不是不好，只是每次都是去這2個國家，不就有點可惜？」，很好奇大家願意一去再去韓國的原因是什麼，「因為韓國的消費物價都不便宜呀，很多地方跟台灣也幾乎相似，也就沒啥太特別的」，想詢問大家到底韓國有哪幾個點備具吸引力？

對此，有網友就指出關鍵點：「很多人不是去旅遊，是去補貨，例行公事」、「認識有朋友的家族，固定半年去採購一次自用品」、「每年去三次，補化妝品跟衣服」、「免稅直接台灣百貨公司價打對折」。有網友則認為：「便宜也是重點，如果歐美都機票5000，也會有很多人一直去吧」、「玩起來的價格不貴」、「機票、住宿便宜，航程時間短」、「沒有太多假期跟預算的話，是方便的選擇」。

不過，部分網友也提到，「其實說真的韓國蠻環境蠻髒的…但挺好玩、景點也很多」、「韓國乾淨？路上一堆隨地吐痰的，我去過一次就不想再去」、「除了湯飯雞好像也沒其他選擇，而且環境也沒比台灣乾淨多少，兩三年再去一次就差不多了吧」，認為環境問題是讓人不會想再到訪韓國的最大原因。