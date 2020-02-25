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嘉義這幾年觀光突飛猛進像「以前的台南」？網友反應兩極

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現嘉義近幾年觀光產業似乎有提升，就像「很久以前的台南」，於是問道「嘉義這幾年觀光怎麼突飛猛進啊？」圖擷自<a href=嘉義市觀光旅遊網" title="一名網友PO文提到，他發現嘉義近幾年觀光產業似乎有提升，就像「很久以前的台南」，於是問道「嘉義這幾年觀光怎麼突飛猛進啊？」圖擷自嘉義市觀光旅遊網">
一名網友PO文提到，他發現嘉義近幾年觀光產業似乎有提升，就像「很久以前的台南」，於是問道「嘉義這幾年觀光怎麼突飛猛進啊？」圖擷自嘉義市觀光旅遊網

近期因受到新冠肺炎COVID-19）疫情的影響，國內許多產業都受到不小衝擊，尤其是觀光業，由於民眾都擔心被感染，所以都不敢前往人潮眾多的場所。不過昨（24）日卻有一名網友在PTTPO文提到，自己這幾年發現嘉義變得很好玩，觀光產業似乎有提升，好逛和好吃的景點都很多，就像「很久以前的台南」，於是就好奇問道「嘉義這幾年觀光怎麼突飛猛進啊？」

原PO在文中表示，他最近幾次去嘉義玩都留下很好的印象，因為有很多可以逛的地方，就連小吃都便宜又好吃，就像很久以前的台南，現在去阿里山也不會出現陸客人擠人的情形，他認為如果硬要說弱點那大概就是大眾運輸不方便，還是要開車或騎車比較方便，原PO甚至還發現有越來越多文章幫嘉義做旅遊推薦，因此他好奇詢問廣大網友「嘉義觀光是怎麼進步的？」

PO文一出後，不少網友對於嘉義這幾年觀光的進步也很有感，「嘉義的先天優勢，景點本來就多，光一個阿里山就可以玩很久了」、「本來很多以前不用排隊的地方，現在都要排隊了」、「嘉義最強特色就是民主雞肉飯的油蔥香，要現場吃才好吃」、「嘉義真的有很多好玩的，只是大家很晚才發現」、「想要吃超便宜油飯的話就是文昌街和民族路了」、「天氣好的話過草嶺隧道，很有世外桃源的感覺」。

不過也有網友持不同看法，認為嘉義的觀光根本沒進步，「嘉義不就一堆公園加停車場嗎，這叫進步？」、「嘉義火車站十年來如一日，有進步嗎」、「房價倒是大進步啦，其餘的真的還好」、「嘉義明明超無聊，哪裡好玩」、「只有阿里山那邊好玩，其他真的浪費時間」、「坐火車來建議直接去排御香屋的葡萄柚綠，其他的就沒什麼好去的」、「我在民雄住了4年真的不知道哪裡有進步」。

嘉義 阿里山 新冠肺炎 COVID-19 PTT

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