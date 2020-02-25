找不到耳環店員說「滑到包包裡了？」 客網上投訴才獲道歉

出門逛街本是一件既開心又舒壓的事情，但是不幸遇到很雷的店員，會導致心情瞬間跌倒谷底。一名女網友日前在「爆怨公社」發文表示，去華山逛到賣耳環的攤位，覺得不錯想買，而過程中店員也很熱心幫忙原PO試戴和替換不同款式的耳環，直到後來原PO想試試看怎麼戴才自己替換。結果就出現一段讓原PO很不舒服的對話內容，覺得自己有被店員誣賴偷東西的感覺。即便最後真相大白，原PO卻得不到道歉回應，讓她氣得直接不買走人。

這名女網友表示，自己開始練習試戴耳環後，店員先是問她「有想買嗎？」，接著又問「那剛剛我給你試戴的圓形耳環在哪？」。原PO聽了一陣震驚，解釋說自己沒拿店家的耳環，豈料店員竟然裝無辜，帶著質疑的口氣要原PO想想把耳環放在哪裡，還說沒看到商品在架子上。

原PO想起自己剛剛從包包拿過手機，怕店員誤會，所以決定找找看自己的包包。怎知這時店員笑著說：「哈哈不會是滑到包包裡了吧？」原PO解釋道：「沒有耶！我記得剛剛沒有拿。」店員依舊不死心，以「年輕人記憶力比較好」為理由，要求原PO再想想把耳環放在哪裡。

後來，原PO的隨行友人發現耳環就放在櫃檯桌子上，真相大白後，店員只是一句「真是不好意思耶呵呵」來回應，沒有向原PO道歉，讓原PO跟朋友氣得當下直接走人。事後原PO補充，被店員質疑偷東西已經夠討厭了，更傻眼的是從頭到尾都沒道歉，雖然店家販售的商品很棒，但原PO希望這個店員能被檢討，自己也不想調監視器把事情鬧大。

不少網友力挺原PO，表示「好討厭的感覺」、「沒道歉是在哈囉」。不過店家接到原PO的客訴後，也回覆訊息向原PO道歉，表示會再次跟工作夥伴們加強服務能力與教育，同時也對該名店員給予警告和處分。