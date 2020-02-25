快訊

因應新冠肺炎防疫 總統4小時內火速簽署紓困條例

新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

日本官員一週後仍咳不停 網：咳得有像哥吉拉嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本厚生勞動省大臣加藤勝信。圖/<a href=Twitter" title="日本厚生勞動省大臣加藤勝信。圖/Twitter">
日本厚生勞動省大臣加藤勝信。圖/Twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情在日本持續擴大，厚生勞動省大臣加藤勝信，身兼日本全國防疫總指揮，職位相當於台灣衛福部部長陳時中。但他從上週開始，不管是開例行記者會還是上電視節目，都大聲地咳個不停，且沒有配戴口罩。一直到昨（24）日，開記者會時仍不時咳嗽，讓在野黨議員嚴正要求加藤勝信，快去醫院接受檢查。

根據《日刊ゲンダイ ニュース》報導，由於曾出現上鑽石公主號的工作人員確診新冠肺炎，目前有經手過船上事務的相關工作人員，都進行了新冠肺炎的檢測，檢驗的結果還在確認的狀態中。但厚生勞動省大臣加藤勝信的咳嗽症狀，已持續了數十日，仍沒有轉好的跡象。這讓在野黨的議員於昨日提出，若是加藤勝信曾與確診的人員接觸，就必須接受RT-PCR檢測（核酸檢測），他隨後會提出相關的書面報告。

加藤勝信上週參與日本放送協會NHK「日曜討論」節目時，原是要向民眾宣導新冠肺炎的防疫措施，但他自己卻先咳個不停，也沒有配戴口罩，僅用手握拳遮住口鼻，掀起日本網友一陣怒火，氣憤地認為加藤勝信是「最差的示範」。

消息被轉發至台灣論壇PTT後，台灣網友們紛紛表示：「好驚悚，該不會是有上公主船的成員吧」、「又沒發燒4天還不能驗喔」、「保重…日本人啊」。由於日前東海北陸厚生局長金井要曾說到：「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染」，讓網友也笑稱說，「咳得有像哥吉拉嗎？」。有人也諷刺上回厚生勞動省副大臣橋本岳Po出的郵輪內部照，「記得從有病毒的門進去，再從乾淨的門出去」。

新冠肺炎 COVID-19 PTT

延伸閱讀

WHO訪查武漢後免隔離搭機離開 專家自爆沒去過「髒區」

影／武漢封城已達人類極限？居民集體失控慘叫 氣氛超毛：根本煉獄

入住1個月被房東趕走 護理師嘆：感冒咳嗽就被說是肺炎

「來自武漢的報恩」她在日本街頭發口罩 網讚：最暖女孩

相關新聞

入住1個月被房東趕走 護理師嘆：感冒咳嗽就被說是肺炎

新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延導致民眾人心惶惶，醫療人員不僅需守在防疫最前線，偶爾還得面對他人的歧視和誤解。一名護理師表示，前段時間天氣變化大，她因此不慎感冒，豈料房東竟以咳嗽就是有病為由逼她退租，讓她無奈表示「難道醫療人員不能感冒嗎？」

日本官員一週後仍咳不停 網：咳得有像哥吉拉嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本持續擴大，厚生勞動省大臣加藤勝信，身兼日本全國防疫總指揮，職位相當於台灣衛福部部長陳時中。但他從上週開始，不管是開例行記者會還是上電視節目，都大聲地咳個不停，且沒有配戴口罩。一直到昨（24）日，開記者會時仍不時咳嗽，讓在野黨議員嚴正要求加藤勝信，快去醫院接受檢查。

一堆人洗完手沒擦乾根本「洗錯手」 網驚呼：洗心酸的

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷延燒，除了大家都紛紛戴上口罩自保外，衛福部也強調「勤洗手」才是防疫關鍵。不過近日卻有一名媽媽在爆廢公社中PO文提到，日前送小孩去上學時，向班導師提醒要請小朋友勤洗手，沒想到下一秒她就看到一堆小朋友根本「洗錯手」，讓她不禁傻眼直呼「這樣細菌會更多！」

網瘋傳「假腳涼鞋照」其實是義肢腳套 網道歉驚呼：長知識

日前一張「假腳涼鞋」照在網路上瘋傳，不少人都以開玩笑的方式不停轉發，時常伴隨戲謔與不尊重的言詞。對此，近日就有一名女網友在爆怨公社PO文表示，自己已經在好幾個社群媒體中看到這張圖，並強調這其實是「義肢使用者的腳套」，不明白為何大家都覺得很可怕，更無法接受大家都把它當成整人玩笑，PO文一出後立刻引來眾多網友關注，紛紛驚呼「沒說還真的是第一次知道！」

未禁媽祖遶境政策可能轉彎？ 網曝關鍵點：真的沒辦法

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，近日韓國因新天地教會的群聚感染，確診案例直線攀升，讓不少台灣民眾對即將到來的媽祖遶境活動感到恐慌。日前主辦單位表示大甲媽祖遶境仍會按期舉行，一名網友就在社群網站上發文提及，「這次未強制限制遶境活動，很多人都很不滿意」，究竟有沒有機會讓政策轉彎呢？

網友點35元「古早味湯麵」傻眼 網友一看：根本史前時代

陽春麵和滷肉飯是最常見的平民小吃，有一位網友卻在《爆廢公社》貼文指出，他在小吃店點了一碗「古早味湯麵」，沒想到整碗麵卻「太古早味」，並貼出照片，其他網友們看了照片也覺得十分驚人，紛紛表示果然「古早人比較省」。

27歲存款10萬算慘嗎？ 網曝人生勝利組條件：零負債、有女友

不少人從學生時期就開始半工半讀賺生活費，因此一畢業身上可能就有幾個十萬，為出社會後的生活打下基礎，接著工作賺錢後就可以一步步的置產買房。不過今（24）日一名網友在PTT上PO文分享，自己朋友已經27歲了，但存款至今只有10萬，沒車沒房也沒負債，照這樣的情況來看原PO好奇詢問廣大網友「朋友這樣算很慘嗎？」

新冠肺炎疫情止不住 韓國網友羨慕台灣：好想交換總統！

新冠肺炎（COVID-19）在韓國的疫情日益嚴重，短短幾天內，確診個案逾8百例、死亡人數也來到7例，引起當地民眾人心惶惶。不少韓國人聽聞台灣強硬的防疫措施後，紛紛透露真實心聲，掀起台灣網友熱議。

義大利疫情升溫 當地人「這舉動」讓網友驚：初次看到

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不僅亞洲淪陷，現在就連歐洲也遭殃，義大利確診人數不斷暴增，累積達193例且4人死亡，就有網友表示，隨著疫情升溫，義大利民眾紛紛配戴口罩自保，多數藥局口罩都已完售，顯現當地居民對疫情的擔憂。

留學生分析韓國人3個不戴口罩原因 勸先不要到韓旅遊

韓國確診新冠肺炎（COVID-19）人數不斷上升，而留韓台生也觀察多數韓國人不愛戴口罩，原因包含抽菸需求、維持妝容與接吻，加上常聚集在人多的場所，因此他也勸大家近期先不要到韓國旅遊。

擦撞肇事者留紙條道歉願賠償 車主一看內容「更怒！」

在路上不小心撞到停在路邊的車輛時，通常應附上連絡電話，讓車主聯繫事後賠償事宜。不過有網友貼出一張照片，只見一張紙條上寫著「倒車擦撞到，有問題與我聯絡」，看似很有誠意，不過仔細一看發現，紙條並沒有附上連絡電話，讓車主氣到崩潰「啊你電話咧？」

隔離14天要有哪些存糧？網推「3大神物」：方便又美味

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，政府規定若有疑似接觸新冠肺炎者要居家隔離14天，不得外出趴趴走，就有人好奇詢問，如果被隔離14天要準備什麼在家，並透露自己想到的必需品，引發網友們熱議。

熱門新聞

未禁媽祖遶境政策可能轉彎？ 網曝關鍵點：真的沒辦法

義大利疫情升溫 當地人「這舉動」讓網友驚：初次看到

新冠肺炎疫情止不住 韓國網友羨慕台灣：好想交換總統！

甜美主播工作中突發燒中途離場 網讚處理方式正確

27歲存款10萬算慘嗎？ 網曝人生勝利組條件：零負債、有女友

網瘋傳「假腳涼鞋照」其實是義肢腳套 網道歉驚呼：長知識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。