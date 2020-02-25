日本官員一週後仍咳不停 網：咳得有像哥吉拉嗎？

日前一張「假腳涼鞋」照在網路上瘋傳，不少人都以開玩笑的方式不停轉發，時常伴隨戲謔與不尊重的言詞。對此，近日就有一名女網友在爆怨公社PO文表示，自己已經在好幾個社群媒體中看到這張圖，並強調這其實是「義肢使用者的腳套」，不明白為何大家都覺得很可怕，更無法接受大家都把它當成整人玩笑，PO文一出後立刻引來眾多網友關注，紛紛驚呼「沒說還真的是第一次知道！」

2020-02-24 21:49