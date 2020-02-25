日本官員一週後仍咳不停 網：咳得有像哥吉拉嗎？
新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本持續擴大，厚生勞動省大臣加藤勝信，身兼日本全國防疫總指揮，職位相當於台灣衛福部部長陳時中。但他從上週開始，不管是開例行記者會還是上電視節目，都大聲地咳個不停，且沒有配戴口罩。一直到昨（24）日，開記者會時仍不時咳嗽，讓在野黨議員嚴正要求加藤勝信，快去醫院接受檢查。
根據《日刊ゲンダイ ニュース》報導，由於曾出現上鑽石公主號的工作人員確診新冠肺炎，目前有經手過船上事務的相關工作人員，都進行了新冠肺炎的檢測，檢驗的結果還在確認的狀態中。但厚生勞動省大臣加藤勝信的咳嗽症狀，已持續了數十日，仍沒有轉好的跡象。這讓在野黨的議員於昨日提出，若是加藤勝信曾與確診的人員接觸，就必須接受RT-PCR檢測（核酸檢測），他隨後會提出相關的書面報告。
加藤勝信上週參與日本放送協會NHK「日曜討論」節目時，原是要向民眾宣導新冠肺炎的防疫措施，但他自己卻先咳個不停，也沒有配戴口罩，僅用手握拳遮住口鼻，掀起日本網友一陣怒火，氣憤地認為加藤勝信是「最差的示範」。
消息被轉發至台灣論壇PTT後，台灣網友們紛紛表示：「好驚悚，該不會是有上公主船的成員吧」、「又沒發燒4天還不能驗喔」、「保重…日本人啊」。由於日前東海北陸厚生局長金井要曾說到：「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染」，讓網友也笑稱說，「咳得有像哥吉拉嗎？」。有人也諷刺上回厚生勞動省副大臣橋本岳Po出的郵輪內部照，「記得從有病毒的門進去，再從乾淨的門出去」。
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