一堆人洗完手沒擦乾根本「洗錯手」 網驚呼：洗心酸的

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷延燒，除了大家都紛紛戴上口罩自保外，衛福部也強調「勤洗手」才是防疫關鍵。不過近日卻有一名媽媽在爆廢公社中PO文提到，日前送小孩去上學時，向班導師提醒要請小朋友勤洗手，沒想到下一秒她就看到一堆小朋友根本「洗錯手」，讓她不禁傻眼直呼「這樣細菌會更多！」

原PO在文中表示，最近送小朋友去學校唸書，又加上新冠肺炎疫情持續擴大，因此就和班導師聊到疫情，並順便提醒對方要請同學們多洗手，老師也就二話不說的答應了。不料剛講完話的下一秒原PO就看到有小朋友洗完手根本「沒擦乾」，這讓她驚訝的說道「大家是不是不知道洗完手如果沒擦乾，再馬上去摸其他東西，細菌只會更多啊，變得有洗跟沒洗一樣！」

PO文一出後，大批網友都震驚的留言回應「真的今天才知道洗完要擦乾欸，我都甩一甩而已」、「洗手不就濕搓沖捧擦，一堆人都洗錯啊」、「今天才知道+1，所以我每天都洗心酸的」、「看完才發現一堆人不會洗手，衛福部應該會暈倒」、「那這樣我每天都洗錯欸」、「從出生到現在第一次知道洗完手一定要擦乾這個規定」、「謝謝提醒，我還真的不知道要擦乾」、「這應該不是長知識，而是大家都缺乏常識」。

事實上，根據衛福部先前做的調查指出，國內約有6成民眾不知道洗手後沒擦乾，手上的細菌會不減反增，民眾若未落實洗手動作，會是「洗了等於白洗」。因為像是手上的掌紋及指甲縫隙等，都是最容易藏污納垢的地方，洗完手後沒有擦乾，就會容易沾黏懸浮在空氣中，或殘留在衣服上的細菌，造成手部細菌更多的情形。