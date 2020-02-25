入住1個月被房東趕走 護理師嘆：感冒咳嗽就被說是肺炎

新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延導致民眾人心惶惶，醫療人員不僅需守在防疫最前線，還得面對他人的歧視和誤解。一名護理師表示，前段時間天氣變化大，她因此不慎感冒，豈料房東竟以咳嗽就是有病為由逼她退租，讓她無奈表示「難道醫療人員不能感冒嗎？」

一名網友在臉書《爆怨公社》上po文表示，今年1月，她因為違反用電安全被醫院宿舍要求退宿，她只好搬進目前的住處。入住前，她已告知房東她在醫院工作，因此需要值夜班，也和房東解釋過她無法住在醫院宿舍的原因。一開始，原po和房東處得不錯，她還好心地幫房東檢視用藥狀況、給予建議。沒想到，一段時間後，房東開始抱怨她的回家時間、干涉她出門上班的穿著，讓原po相當困擾。

前段時間，原po因為天氣冷熱交替，不小心染上感冒，房東知道後，以咳嗽就是有病為由，要求她退租，並暗示現在是新冠肺炎（Covid-19）敏感時期，原po的工作有很高的染病風險，「說什麼我是護士我在護理站咳嗽病人就會跑光光，說什麼租房子給我讓她兒子罵她罵的要死，說什麼她女兒叫我搬出去」。

對此，原po感到相當無奈、委屈，大嘆「醫療人員就不可以感冒嗎？一咳嗽就被說是武漢肺炎，到底哪招？」網友們也替這名護理師抱屈，「辛苦了，天氣多變，保重身體」、「她的房子，她有權不租你，但是片面解約該賠償的一毛都不能少」、「離開護理界吧！讓那些人生病就自己照顧自己吧」。