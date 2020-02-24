27歲存款10萬算慘嗎？ 網曝人生勝利組條件：零負債、有女友

不少人從學生時期就開始半工半讀賺生活費，因此一畢業身上可能就有十幾萬，為出社會後的生活打下基礎，接著工作賺錢後就可以一步步的置產買房。不過今（24）日一名網友在PTT上PO文分享，自己朋友已經27歲了，但存款至今只有10萬，沒車沒房也沒負債，照這樣的情況來看原PO好奇詢問廣大網友「朋友這樣算很慘嗎？」

原PO在文中表示，自己有一個27歲的朋友住在台北，但戶頭的存款打開只有10萬加一點零頭，雖然沒車沒房但是沒有負債，他用一台機車打天下，可是身邊還有個女友要陪要花，但在原PO的觀點看來都27歲了戶頭存款不應該只有10萬才對，於是便疑惑的問道「27歲存款10萬很慘嗎？是不是直接買紙箱睡北車比較快？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友回應，紛紛表示27歲有10萬存款已經算得上是有錢人了，「這年代沒負債就是人生勝利組了」、「往好的方向想，至少沒負債啊」、「我36歲存款不到2萬，雖然沒負債，但是27歲能存到10萬真的是人生勝利組了」、「沒負債又有女友根本人生勝利組」、「有女友存款還能有10萬太猛了」、「我37歲戶頭只有5萬多，所以不要再炫耀了」。

許多網友都認為在現今這個年代「沒負債」、「有另一半」就算人生勝利組了，「沒負債就很好了，現在大學生畢業負債的一大堆，何時才能存到10萬」、「有女友又沒負債要知足了」、「沒負債沒貸款就很好啦，錢只要有工作就能存」、「這樣已經比很多人有錢了，沒負債真的很強」。