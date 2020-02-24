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未禁媽祖遶境政策可能轉彎？ 網曝關鍵點：真的沒辦法
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，近日韓國因新天地教會的群聚感染，確診案例直線攀升，讓不少台灣民眾對即將到來的媽祖遶境活動感到恐慌。日前主辦單位表示大甲媽祖遶境仍會按期舉行，一名網友就在社群網站上發文提及，「這次未強制限制遶境活動，很多人都很不滿意」，究竟有沒有機會讓政策轉彎呢？
該名網友在PTT上以「遶境政策可以再把政府罵到轉彎一次嗎？」為題發文，提到過去「陸委會小明事件」及「口罩問題」，由於引起民眾強烈反彈，最後政府推出新的政策才平息眾怒，「我覺得這是好事，政府願意傾聽民意轉彎」。但對於未限制3月將舉行的大型媽祖遶境活動，許多民眾都不滿意，原Po就說到：「可不可以像之前一樣，大家打爆行政部門和立委們的電話、去各部門粉專留言反應，有沒有機會讓政策轉彎，政府對各宮廟強硬一點呢？」
對此，有網友就認為「這就跟你能不能罵到停辦奧運一樣，很難」、「宗教自由vs.公眾利益，我選後者」、「要禁之前鹽水蜂炮就禁了」；有網友也指出關鍵原因「宗教自由真的沒辦法，要靠宮廟處理」、「宗教自由，政府怎麼管？」、「這種宗教的事，政府出面擋爭議很大吧」，不過也有網友說到「民間活動關政府屁事喔！會怕不要去啊！」
大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛事，在農曆3月時會進行為期9天8夜的出巡遶境，每年都會有上百萬名信徒參與，是台灣最為盛大的遶境活動。
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