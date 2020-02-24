隔離14天要有哪些存糧？網推「3大神物」：方便又美味

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，政府規定若有疑似接觸新冠肺炎者要居家隔離14天，不得外出趴趴走，就有人好奇詢問，如果被隔離14天要準備什麼在家，並透露自己想到的必需品，引發網友們熱議。

原PO在PTT發文表示，如果哪天真的不幸要被隔離14天或更長時間，電影都是先跑去超市，然後一群人定居賣場，但都沒演要準備什麼放在家當戰備存糧，於是思考過後列出以下必備神物，包含，白米、罐頭、餅乾、麵條，並詢問廣大鄉民，「有漏掉哪些或有推的必需品嗎？」

貼文一出，多數網友一致推薦「冷凍食品」、「罐頭」、「泡麵」，「冷凍料理包好吃又方便」、「泡麵一定要買，只要配顆蛋就無敵了」、「牛肉罐頭加麵線，很好吃」、「買罐頭、泡麵、零食剩下叫外送刷卡，請外送員放門口就可在不跟人接觸下拿餐點」、「現在很多冷凍食品跟熟食一樣美味，餐餐都能享受不同滋味」。

也有人提出不同看法，「大白菜跟高麗菜存放良好其實可以放蠻久的」、「早餐可以吃饅頭、包子各一類，午餐煮餃湯麵，晚餐吃咖哩飯，喝的就買即溶咖啡或保久乳」、「不靠外送的話，前三四天新鮮蔬果都還可以，根莖類的放一個星期也還，後面一週可以靠乾貨或冷凍食品」、「走登山食品路線就差不多了」。