義大利疫情升溫成歐洲破口 網友點出病毒難防關鍵

新型冠狀病毒擴散全球，現在就連歐洲也遭殃。義大利在日前出現群聚感染後，確診案例迅速爬升，有網友就擔心，歐盟因有申根公約，讓境內人員可以自由流通，義大利的疫情狀況會不會讓歐洲經濟遭受嚴重打擊。

網友23日在PTT「nCoV2019」發文，原po指出，義大利感染人數不斷上升，更可怕的是，歐洲申根讓歐盟內各國人員流動。加上義大利北部與德、法、盧森堡接壤，是西歐地區重要工業區。原po擔心，若西歐工業區未來受到疫情肆虐，必須像中國之前完全停工，並封鎖城市及邊境嚴格管制，那西歐的經濟會不會受到致命打擊？

對此許多網友悲觀認為，國境模糊確實讓疫情難以防範，「歐盟國境模糊，一國爆 = 全部爆」、「應該早就爆了 德法都沒對境內做積極檢驗」、「英國這時脫歐，會不會是最好時機啊」。

另外也有網友提及，義大利境內有許多中國遊客與移民，「溫洲人在義大利有30萬人上下，有個城市出生100人之中38人是溫洲後代，中國湖北之外就屬浙江溫洲最嚴重，破口絕對是中國移民」、「不要忘記還有偷渡客」。

義大利目前確診總人數已來到152例、3人死亡。除了是歐洲地區最嚴重的地方，更超越新加坡、日本，成為中國境外第三嚴重的地區。受到疫情影響，威尼斯宣布取消嘉年華，並封鎖數十個城鎮。