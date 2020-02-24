快訊

不當限縮釋憲權？為何大法官不受理監察院釋憲聲請？

台大醫休學、27歲拿法國天文博士 她跌破眾人眼鏡返台任教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大利疫情升溫成歐洲破口 網友點出病毒難防關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利新冠肺炎疫情升溫，有網友就在PTT發文提問義大利會不會成為歐洲破口。 美聯社
義大利新冠肺炎疫情升溫，有網友就在PTT發文提問義大利會不會成為歐洲破口。 美聯社

新型冠狀病毒擴散全球，現在就連歐洲也遭殃。義大利在日前出現群聚感染後，確診案例迅速爬升，有網友就擔心，歐盟因有申根公約，讓境內人員可以自由流通，義大利的疫情狀況會不會讓歐洲經濟遭受嚴重打擊。

網友23日在PTT「nCoV2019」發文，原po指出，義大利感染人數不斷上升，更可怕的是，歐洲申根讓歐盟內各國人員流動。加上義大利北部與德、法、盧森堡接壤，是西歐地區重要工業區。原po擔心，若西歐工業區未來受到疫情肆虐，必須像中國之前完全停工，並封鎖城市及邊境嚴格管制，那西歐的經濟會不會受到致命打擊？

對此許多網友悲觀認為，國境模糊確實讓疫情難以防範，「歐盟國境模糊，一國爆 = 全部爆」、「應該早就爆了 德法都沒對境內做積極檢驗」、「英國這時脫歐，會不會是最好時機啊」。

另外也有網友提及，義大利境內有許多中國遊客與移民，「溫洲人在義大利有30萬人上下，有個城市出生100人之中38人是溫洲後代，中國湖北之外就屬浙江溫洲最嚴重，破口絕對是中國移民」、「不要忘記還有偷渡客」。

義大利目前確診總人數已來到152例、3人死亡。除了是歐洲地區最嚴重的地方，更超越新加坡、日本，成為中國境外第三嚴重的地區。受到疫情影響，威尼斯宣布取消嘉年華，並封鎖數十個城鎮。

義大利 新型冠狀病毒 新冠肺炎 歐盟

延伸閱讀

日大臣「一張圖」自曝鑽石公主號防疫漏洞 網：病毒會看路嗎？

日官員失言「不像哥吉拉大聲咳嗽不會傳染」 厚生省道歉

越南對抗新冠肺炎很強？ 網看「康復病例數」嚇傻

日男發病連燒7天還搭電車 醫師「確診很麻煩」不願檢測

相關新聞

義大利疫情升溫成歐洲破口 網友點出病毒難防關鍵

新型冠狀病毒擴散全球，現在就連歐洲也遭殃。義大利在日前出現群聚感染後，確診案例迅速爬升，有網友就擔心，歐盟因有申根公約，讓境內人員可以自由流通，義大利的疫情狀況會不會讓歐洲經濟遭受嚴重打擊。

常噴酒精消毒很傷手？ 網友分享慘痛「後遺症」籲注意

民眾為了防止感染新冠肺炎（COVID-19），紛紛購買口罩、酒精、消毒液等商品，但手部常常噴酒精消毒是否會有傷害？有網友PO文最近在公共場所都會看到酒精消毒器，讓他不管在哪個地方，只要有看到就會噴一下，但也因此讓手部有點刺痛，他質疑不適合天天擦手，貼文一出引來許多網友警告別用太多，以免有後遺症。

移民美國好處多？ 過來人曝真相：生活沒比較快活

許多人希望擁有美國永久居留證（簡稱綠卡），因能無限期居留與工作、入籍公民、幫直系親屬申請綠卡、享有各種社會福利，令人心動不已，就有網友好奇詢問，成為美國公民最快的方法，釣出過來人分享親身經歷直呼，「生活不會比較快活」。

熱炒店生意差廚師「月薪變日薪」 向老闆反應竟被批太自私

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，許多產業都受到影響，從各方面來說對民眾日常生活造成不小衝擊。昨（22）日就有一名網友在爆怨公社中PO文提到，自己的朋友在熱炒店上大夜班，但沒想到卻突然被老闆通知這個月的月薪改為日薪計算，有上班才有薪水，讓他當下感到相當錯愕，由於下個月還有小孩的大學學費、房租等等的費用支出，因此只能無奈的向老闆反應，竟被對方狠批「太自私」。

南韓新冠肺炎疫情大爆發 網友揭恐怖習慣：不意外

南韓今（23）日又再暴增123起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，確診數累計達556例，並出現第4名新冠肺炎死亡病例。對於南韓疫情失控，有網友點出當地人衛生習慣不佳可能是重要原因之一，他表示曾看過一群來台的南韓學生上完廁所後竟然不洗手，就連他到釜山遊玩上公廁時也發現洗手的比例很低，這些觀察讓他認為「韓國的一個生活習慣注定讓疫情失控」。

樓上阿姨愛製造噪音屢勸不聽 網推一神器：專制惡鄰居

住在公寓大廈的民眾有時會有被樓上鄰居噪音干擾的經驗，一般在經過勸說之後，彼此都會各退一步，希望以和為貴，畢竟可能要一起當鄰居好幾年。有位女網友近期上網PO文分享，她說自家樓上的鄰居住著一位阿姨習慣穿鞋大聲走路，又愛移動傢具，加上她2個女兒時常在樓上奔跑、打籃球，噪音吵得她受不了，而在原PO老公勸導3次後，對方竟主動加Line，結果每次吵鬧後對方還是裝死不認，令原PO感到崩潰，而貼文一出後，網友們紛紛推薦她使用一款神器，表示這是專門用來對付惡鄰居的法寶。

噴口腔劑無法解決戴口罩臭味 網曝解法：吃完飯更要做

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前台灣已有26例確診案例，對此民眾紛紛提高警覺，無論在辦公室中或是搭乘大眾運輸工具時都一直帶著口罩，不過長時間配戴口罩也令不少民眾感到困擾，可能會使皮膚悶熱，更令人困擾的就是口臭問題。近期有位網友PO文，表示一天戴5到6個小時的口罩，讓他嘴巴容易出現異味，就算使用口噴劑，噴久了也會不好聞，對此網友們紛紛回覆指出口噴劑單純只是輔助，若不常漱口，口腔仍會有異味。

南韓為何連2次防疫失敗？ 網：2致命文化難改變

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，南韓的確診個案飆升至逾340例，中央流行疫情指揮中心亦於今（22）日將韓國旅遊警示升至第二級（Alert）。有網友就在PTT上發文提及，過去南韓就曾陷入中東呼吸症候群（MERS）疫情，這次再度對新冠肺炎疫情失去掌控，「南韓為什麼連續兩次防堵疫情失敗呢？」對此，眾網友則指出2大關鍵點。

她口罩不給親戚用被家人嗆 背後原因卻讓網友讚佛心

自從政府實施口罩購買實名制後，確實減緩了口罩搶購熱潮，但每天還是有許多人在藥局門口排隊購買，甚至還是有人抱怨買不到。一名女老闆將自己所剩的口罩提供給員工使用，卻被媽媽抱怨只給員工不給親戚，讓她聽了非常不滿，認為如果員工染病無法工作，自己損失更大，貼文一出讓網友大讚「霸氣」。

口罩外套有用嗎？ 網友掀討論：這樣做才有效

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中央政府全面徵收口罩，並採實名制購買措施，民眾只得一禮拜購買2副口罩，令不少人大嘆根本不夠用，於是就有商家和民眾想出製作「口罩外套」，在醫療口罩外套上一層布保護，對此有網友發文表示這種口罩外套該不會又引起一波搶購潮，貼文一出後，網友們則是留言討論口罩外套究竟有沒有效用。

臉書直播賣口罩100個1500元 被酸還反嗆「我是發災難財達人」

新冠肺炎（COVID-19）的爆發造成口罩搶購潮，政府為了讓民眾都能買得到，除了徵收口罩工廠外，還採用實名制購買，但依舊有人抱怨買不到。就在一片搶購的風潮下，有網友在臉書上看到有人開直播販售口罩，而且100個賣1500元，直播主甚至還在影片中不客氣的說「都敢開直播了，還會怕（被抓）嗎？」影片被轉貼到PTT上引起網友一片譁然。

冰箱食物放到忘記 她嘆「一個人住的困擾」引網友論戰

許多人求學或求職都有自己租屋的經驗，而獨自生活有時為了省些生活費就得開伙煮飯，若是食物買了太多就會放進冰箱冷藏，但若沒注意到保存期限可能會讓東西放到過期。一名女網友從冰箱拿出之前買的冰烤地瓜，打算大快朵頤一番，沒想到9顆地瓜全都發霉了，讓她猜想可能是小冰箱的冷凍區不冷才導致的，不過這樣的看法卻引來網友的論戰。

熱門新聞

冷氣室外機裝在大樓詭異角度 事隔6月內行網友出面分析

移民美國好處多？ 過來人曝真相：生活沒比較快活

常噴酒精消毒很傷手？ 網友分享慘痛「後遺症」籲注意

4大超商誰最強？ 網多數力挺這家：商品、折扣屌打各家

她清洗衣機濾網竟發現「決明子綠芽」 網驚呼：沒被洗衣精殺死？

他問男生幾歲前一定要考到駕照？ 過來人勸這點才是關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。