移民美國好處多？ 過來人曝真相：生活沒比較快活

許多人希望擁有美國永久居留證（簡稱綠卡），因能無限期居留與工作、入籍公民、幫直系親屬申請綠卡、享有各種社會福利，令人心動不已，就有網友好奇詢問，成為美國公民最快的方法，釣出過來人分享親身經歷直呼，「生活不會比較快活」。

原PO在PTT發文表示，最近正在規劃自己的未來，於是開始研究怎麼取得美國公民身分，結果發現最快方式好像是跟美國人結婚，其它像是在美國工作多年，感覺要拿到綠卡不是一件容易的事，「鄉民有最快成為美國公民的方法嗎？」

貼文一出，有網友分享親身經歷，自己在美國定居生活15年了，「我跟老婆稅前年收才台幣七百萬，住在南加州，如果是住灣區大概只能露宿街頭，台灣人聽到可能覺得薪水蠻高，但在這邊就一般中產社畜而已，每個月存不了什麼錢，中午吃10塊美金（約新台幣303元）左右的食物」。

而從花費來看，撇除所得稅不講，每月健康保險一家人就450美金（約新台幣1.36萬元）、房貸加地產稅大概3400美金（約新台幣10.3萬元）、小孩托兒所找便宜的一個月1400美金（約新台幣4.25萬元），為節稅也存放10%年薪的401(K)退休帳戶跟HSA健保儲蓄帳戶，雖說這些錢是自己的，但也不能隨便拿出來用，生活上各種開銷，自己每月大概存500美金（約新台幣1.51萬元）。

此外，移民年紀越大越難融入美國社會與文化，這攸關找工作跟以後升遷的重要因子，「我有個富有親戚拿到綠卡來美國，但不到一年就逃回台灣，因為沒有收入花費又太高」，總之移民到美國只對兩種人有誘因，「一種是想要買房的人，另一種是希望以後小孩有美國國籍」。

最後該名網友表示，想勸戒滿腦美國夢的人，「如果你在台灣薪水、存款不夠多，來美國也只是社畜一枚，生活一樣辛苦不會比較快活」，此外台灣人有健保是很值得驕傲的。