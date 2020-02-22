樓上阿姨愛製造噪音屢勸不聽 網推一神器：專制惡鄰居

住在公寓大廈的民眾有時會有被樓上鄰居噪音干擾的經驗，一般在經過勸說之後，彼此都會各退一步，希望以和為貴，畢竟可能要一起當鄰居好幾年。有位女網友近期上網PO文分享，她說自家樓上的鄰居住著一位阿姨習慣穿鞋大聲走路，又愛移動傢具，加上她2個女兒時常在樓上奔跑、打籃球，噪音吵得她受不了，而在原PO老公勸導3次後，對方竟主動加Line，結果每次吵鬧後對方還是裝死不認，令原PO感到崩潰，而貼文一出後，網友們紛紛推薦她使用一款神器，表示這是專門用來對付惡鄰居的法寶。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示樓上住的阿姨在家都穿著鞋子走路，跺腳和拖行走路的聲音都很大聲，而她也時常移動傢具或掉落東西，更放任2個女兒在家奔跑、打籃球，不管是放學後或週末時間都聽得到拍球聲，原PO表示「那真的是一種精神折磨，反應多次，樓上鄰居就是不肯改進，甚至會故意在我們反應完的當下，故意拚命大力跺腳，我已經無言了，無言以對」，由於鄰居一家吵鬧的時間都在早上7點至晚上11點間，算是合理的時間，因此原PO還是努力忍耐。

但當原PO老公第三次上樓反應時，對方竟主動要求加Line，並說覺得吵就傳訊息告知，原本她以為事情就要改進了，沒想到噪音還是沒有停止，甚至反應後仍得到對方「沒有啊、我哪有、不是我」等這類的反應，對此原PO無奈哭訴「反應多次也不願意改進、溝通也未果。只能算了，可是我真的不想放任這種不尊重別人的人，難道我們住在樓下就只能忍耐？我才剛剛買這裡的房子，還會在這裡住好幾年啊。」

貼文一出後，網友們紛紛回應，「她回覆感覺超白爛，會讓人想一拳尻過去」、「現在是十點半就可以算噪音了，可以直接報警」、「這種環境對我這種對於聲音及其敏感的人來說真的會崩潰，很能理解你的感受，有時甚至想打人」、「這種人太討厭了，去她家放鞭炮啦」、「如果是白天的時間真的沒輒」、「我遇過漏水不處理的」、「 很簡單啊，不能忍，不是他搬，就是你搬啊，反正你老媽都能忍了」。

其中有不少網友推薦原PO使用專門對付惡鄰居的震樓神器，「買個震樓神器或是高頻喇叭」、「有些人就是不覺得自己很吵，震樓神器推薦你」、「自從我買了它，樓上對我開始客氣很多了」、「木作天花板15公分釘起來，裡面塞滿各式隔音棉，留一個維修孔，方便使用震樓神器，震完以後蓋起來，就可以準備上床睡了」。