口罩外套有用嗎？ 網友掀討論：這樣做才有效

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中央政府全面徵收口罩，並採實名制購買措施，民眾只得一禮拜購買2副口罩，令不少人大嘆根本不夠用，於是就有商家和民眾想出製作「口罩外套」，在醫療口罩外套上一層布保護，對此有網友發文表示這種口罩外套該不會又引起一波搶購潮，貼文一出後，網友們則是留言討論口罩外套究竟有沒有效用。

原PO今（21）日在「批踢踢八卦板」發文，表示近期大家搶著排隊買口罩，但7天2片真的不太夠用，因此有人想出自製口罩外套的方式，做出可以包住口罩的布料，使新口罩可以放裡面不用怕很快髒掉，陸續有團購販售，一個賣70到80元不等，而原PO見此也說到「看來瘋完口罩、酒精、衛生紙後，大家又開始瘋口罩外套，妳們也覺得嗎？」

而貼文一出後，立刻引起網友熱議，許多人紛紛討論口罩外套究竟有沒有功效，「喔知道了，根本戴心安的，閉合度差病毒都從側邊吸進去了」、「其實沒有比較好，大家心安的」、「你的外套不能擋病毒，病毒還是會在口罩上面吧，不過買不到口罩我也只能戴布的擋飛沫而已」、「這有用的話不如把口罩拿去洗洗陰乾繼續用」、「天氣變熱根本戴不住吧」、「這個是防口罩臭啦，應該還是加減有用」。

對此，有網友則點出關鍵表示外層的口罩外套應每天勤洗，才能延長口罩使用時間，「沒有每天確實消毒布口罩（無法擋病毒）跟內層的手術口罩的話，其實會更髒」、「每天換洗口罩外套，缺貨的口罩可以延續用，覺得滿環保的」。

事實上，台安醫院胃腸肝膽科主治醫生蘇志盛就指出口罩外套的作用是用來延長一般外科口罩生命，雖然布口罩僅能阻擋較大粉塵，但卻可減少內層口罩污染丟棄機率，可在多數場合使用，像是小朋友容易用髒就適合使用，不過他也提醒口罩外套是替代選擇，若內層外科口罩一污染就必須更換，口罩外套也需每天清洗。