臉書直播賣口罩100個1500元 被酸還反嗆「我是發災難財達人」

新冠肺炎（COVID-19）的爆發造成口罩搶購潮，政府為了讓民眾都能買得到，除了徵收口罩工廠外，還採用實名制購買，但依舊有人抱怨買不到。就在一片搶購的風潮下，有網友在臉書上看到有人開直播販售口罩，而且100個賣1500元，直播主甚至還在影片中不客氣的說「都敢開直播了，還會怕（被抓）嗎？」影片被轉貼到PTT上引起網友一片譁然。

一名網友在PTT爆掛表示有人在LINE群組分享直播影片，他將圖片和影片轉貼上來，只見一名直播主在桌上擺放了一大堆口罩，並且公開口罩價格「100個1500元」，他還在影片中表示「老弱婦孺優先、慢性疾病優先」、「有需要再購買」，並呼籲不要一窩蜂跟人家搶購，也不要囤貨。他也大方的表示所販賣的口罩是3層防護，假如不是醫療等級、沒有效果的話，東西不用退回，錢會退還給網友，影片一出立刻吸引上千人觀看並且搶標訂購。

雖然有許多網友搶著下訂購買，但也有人質疑直播主的做法違法，讓他不諱言的說「沒有人會做白工，我有賺錢沒有錯，但我賺的錢絕對跟我們公司的付出不成正比的。如果人數有達到是值得的，破一個紀錄來安慰這幾年來做直播，原來做個犯法的事才能有這麼高的人數，也算是一個安慰」。面對有網友批評他發災難財，直播主也不客氣的反嗆說自己就是「發災難財、國難財的達人」。

影片貼文一出引來網友們群起撻伐，「罰死他」、「這如果沒被抓，那前陣子（被抓）的工廠真的很衰」、「這抓不到會笑死人」、「就算不是醫療級，1片15元也太扯」、「一片15，檢調是不是該查一下有沒哄抬」、「賺這種錢不怕下地獄？」、「還是不懂為什麼這種直播會一堆人買」、「醫療用不可能給他這樣賣吧」、「這種不處理，累死的藥局活該囉？」、「大賺災難財，抓去鞭刑好嗎？」、「地檢署檢察官呢？該出來做事了」、「已通知主管機關，謝謝分享」。

這名直播主在臉書上的貼文事後也已經刪除，但在今（21）日下午他再開直播出面說明販售口罩的理由，他表示自己做事坦蕩蕩，不怕批評和調查，但也坦承沒有執照卻賣醫療口罩是自己不對，只因為粉絲有需求所以才找口罩來賣，沒有賺什麼錢，純粹也只是想要賺取人氣。他表示該配合調查就會配合，有媒體要訪問也會接受採訪，而對於被批發國難財，他也不滿的說網友根本不了解狀況，不能接受發國難財這種說法。