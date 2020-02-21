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冰箱食物放到忘記 她嘆「一個人住的困擾」引網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一個人在外租屋得料理三餐，但買得太多很可能消化不完。 圖／聯合報系資料照片
一個人在外租屋得料理三餐，但買得太多很可能消化不完。 圖／聯合報系資料照片

許多人求學或求職都有自己租屋的經驗，而獨自生活有時為了省些生活費就得開伙煮飯，若是食物買了太多就會放進冰箱冷藏，但若沒注意到保存期限可能會讓東西放到過期。一名女網友從冰箱拿出之前買的冰烤地瓜，打算大快朵頤一番，沒想到9顆地瓜全都發霉了，讓她猜想可能是小冰箱的冷凍區不冷才導致的，不過這樣的看法卻引來網友的論戰。

原PO在PTT寫道自己一個人租房子住，租屋處有一台小冰箱，之前買了一大袋冰烤地瓜回家放到冷凍區冰著，打算找時間再來好好享用，沒想到過了一段時間拿出地瓜一看，一大袋共9顆地瓜通通發霉了，讓她傻眼又失望。原PO說因為是小冰箱，地瓜只能放在上面的冷凍區，她懷疑是不是冷凍區不太冷才導致地瓜發霉，但這也讓原PO好奇地想知道鄉民們是否也有「東西買了放冰箱，工作一忙就忘記吃了」的困擾？

貼文引來網友的附和，「會！小冰箱冷凍超爛，後來只冰飲料跟菜而已」、「比較困擾不能買冰晚點吃，小冰箱不夠力，都會融化」、「小冰箱真的不好儲存食物」、「會，後來就都不煮了，冰箱插頭直接拔掉」、「太多的話給鄰居吃」、「冰箱內有冷度可以轉吧？注意看有沒有轉到最冷？」、「一個人住都不能買大包裝的東西，很不方便」。

但也有人不以為然，認為這是原PO自己的問題，「這跟是不是一個人住無關，就冰箱太小又沒定期清的習慣而已」、「小冰箱+1，但是我冰自煮的便當都沒事，冰箱要定期除霜跟注意冷度」、「那是冰箱爛的問題好嗎，別遷拖成獨居的困擾好嗎？」、「妳的問題跟一個人住沒有關係，是冰箱壞掉+妳健忘」、「只有你，我覺得獨居超級好買東西，買多少抓得很準，不會浪費」。

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