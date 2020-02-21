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帶兒子去吃海底撈後遺症 網看了狂笑：長大一定要放給他看

聯合新聞網 / 綜合報導
兒子看了海底撈的變臉表演，回家立刻模仿。 圖擷自<a href=facebook" title="兒子看了海底撈的變臉表演，回家立刻模仿。 圖擷自facebook">
兒子看了海底撈的變臉表演，回家立刻模仿。 圖擷自facebook

知名火鍋海底撈是愛吃辣的朋友首選，除了精製鍋物外，最大的特色就是海底撈的個人化服務，像是兒童玩樂區、美甲、擦皮鞋、撈麵表演及國劇表演等，近日就有網友拍下兒子吃完海底撈後回家的動作，影片中兒子將小褲褲一件件套在頭上，學國劇表演者快速換臉，網友看了影片全笑翻。

原Po在《爆廢公社》上表示「（兒子）去吃完海底撈回來就變這樣子，孩子想像空間無限大，媽媽笑翻了」，從影片中看到原Po兒子在頭上套了6件小褲褲，他先是大力甩浴巾，並用浴巾套住頭轉一圈，接著他連續拉下4件小褲褲，再甩一次浴巾，最後他將2件小褲褲全部拉下來，完成國劇表演。

網友看了影片在底下留言「以後可以去海底撈打工了」、「從小練四川的『變臉』」、「這孩子前途無量」、「真的腦洞大開，可以去學校表演新才藝了」、「內褲超人的概念啊」、「這故事告訴我們內褲要買得夠多才能玩」、「我真的會笑死，長大一定要放給他看」。

變臉是源自於中國大陸川劇中的一種藝術，川劇演員透過「變臉」手法，能夠不換粧只換面具就能變換臉部表情，將劇中人物的內心起伏透過臉相變化呈現出來，一場劇最多可有10張臉相，而變臉的方法還可細分至抹臉、吹臉、扯臉，儘管川劇日漸衰微，但變臉絕活仍被大眾喜愛。

爆廢公社 海底撈

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