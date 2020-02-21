前線醫護人員缺口罩 她曝：被痰噴口罩還是得用下去

新冠肺炎疫情嚴峻，政院拍板民眾必須持健保卡到特約藥局購買，且七天僅可購買兩片，主張口罩優先給醫護人員，對此有醫護人員在《爆料公社》上發文，她表示醫院規定一人一天只有一個口罩，弄髒沒得換，掉地上的口罩只能撿起來繼續用，她怒批「這樣的醫療環境，請問我們有足夠的保護嗎？」

身為前線醫護人員的原Po表示，「我們上班時間關係，無法排隊買口罩，醫院的口罩控管是一人一天一片，弄髒沒得換、掉地上撿起來繼續用，在我們科，病人都是感冒、肺炎入院，有些病人甚至後面被診斷是肺結核……」，在這樣的上班環境下，原Po質疑口罩政策對醫護人員的保護根本不夠。

她解釋「被痰噴口罩還是得用下去，因為醫院規定『一人一天只有一個口罩』，請問臨床醫療人員都離職了，誰照顧病人？」原Po認為每天處於高風險的地方工作，家人也會擔心，最後她怒批「每天只會說大話的官員，換你們來體驗一天只能用一片口罩，你們可以看看靠X護理師，大家都在說口罩不夠」。

網友看了回應「一般人7天只有兩片是想怎樣，怎麼不想想如何不要弄髒」、「真的不夠，唉，沒管制前都夠，管制後處處不夠，昏」、「政府徵用這麼多口罩，結果發去哪了？我ok的口號是用來掩飾口罩分配能力不足嗎？」、「一罩難求，全球缺貨！政府也是生不出口罩啊！工廠日夜加班還是供不應求！」、「講真的，哪個黨上來做，不管有沒有徵收口罩，都會遇到一樣的問題」。

不過也有人鼓勵醫護人員，「醫護人員辛苦了」、「我不會炮妳，我知道你們真的很辛苦」、「你說的都懂，我都明瞭，跟工會反應看看」、「妳們真的辛苦了，期望產能拉上來後，妳們的防護可以開始提升」、「能理解你的心情，不僅你們領不到口罩，我們上班族也領不到，發放口罩時間幾乎都是上班時間，只能保佑疫情能趕快控制下來及處理」。