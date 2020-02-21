東京奧運若因新冠肺炎停辦會怎樣？ 網友揭可怕後果

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，各國都出現確診病例，尤其日本最讓人擔憂，除了境內暴增多起病例，還有鑽石公主號的處理不當，連帶影響到今年（2020）的東京奧運的舉行。有網友好奇想知道如果停辦奧運的話會有什麼後果？問題引來鄉民們的熱議，當中有許多人都認為日本恐怕會垮了。

新冠肺炎不只影響民生、經濟等問題，甚至還衝擊到運動賽事，例如4月要在台灣舉行的棒球6搶1奧運資格賽可能延賽；3月1日的世界六大馬賽事之一的東京馬拉松也受到影響，主辦單位將取消一般跑者參賽，僅開放給精英跑者。而最受關注的當然就是今年夏天所舉行的東京奧運，各界都在擔心是否會如期舉行。就有網友在PTT上以「奧運不辦會怎樣嗎？」為題寫道，4年1次的奧運是最悠久的歷史賽事，這項盛大的慶典如果因為新冠肺炎取消一次不辦的話，會發生什麼嚴重的後果嗎？

貼文引來許多網友熱烈討論，「前面投入的成本打水漂」、「沒奧運看會有點無聊」、「對運動員很傷啊」、「 一些運動員一生就這麼一次機會啊」、「日本難得的奧運被中國打亂了」、「我不懂為什麼不延期一年？」、「不要開放觀眾進場還是能辦」、「延到明年再辦啊，趕快把疫情穩定比較重要，今年辦收入一定很糟」。

還有人直言不諱的說「那日本就垮了，保守估計GDP -1%起跳」、「日本會陷入衰退」、「奧運就是賺觀光，沒辦成日本要虧死」、「日本好像砸上兆台幣，預估收4兆，停辦會經濟衰退好幾年吧」、「現在才喊卡可是會動搖國本」、「已經舉債舉辦了，你說呢？」、「日本說不定會破產」。