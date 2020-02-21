隔離14天…他出門那刻高喊自由 「覺得PM2.5都是香的」

新冠肺炎疫情嚴峻，只要是確定病例之接觸者都得接受居家隔離。有網友在臉書上分享自己在家隔離14天的感想，他認為隔離期間有許多不便，但最難熬的是對自己身體狀況的猜疑，擔心自己會得病或害到他人，隔離結束後網友認為「能回家真的很好，防疫人員辛苦了」。

原Po在《爆廢公社》上發文，他表示「關了14天，終於自由了，出門的那一刻，覺得PM2.5都是香的」，原Po解釋隔離期間有很多不便，但更難熬的是每天對自己身體狀況的猜疑，他害怕自己得病，更害怕會不小心害到他人。

原Po接著說「（自己）出國有時候是真的不得已，能回家真的很好。為了自己、為了大眾、為了台灣，好好配合」，雖然原Po已解除居家隔離限制，但他仍會戴上口罩，沒事不出門，現在的他能夠去路口買個早餐就覺得很滿足了，文末他表示「（受隔離者）別想逃，防疫人員辛苦了，守護台灣，感謝里幹事每天叫我起床」。

網友看完也回應「恭喜14天出關，自己親手買的第一份早餐」、「保護自己也保護別人的人最值得尊重」、「感謝你的配合辛苦了，也願在台灣的疫情能盡快撲滅！台灣加油！」、「真的有這些有大愛有功德的人...真好」、「每個要隔離的人都像你一樣就好了」。