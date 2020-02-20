疫情升溫吃外食安全？ 網曝「防疫漏洞」非餐具

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒至今，台灣確診達24例，死亡1人，造成民眾人心惶惶，有網友好奇詢問，隨著疫情升溫，使用店家提供的碗盤是不是很危險，問題一出，網友認為最骯髒的地方其實並不是餐具，而是大眾密集接觸的門把。

原PO在PTT發文表示，台灣外食人口越來越多，但很多小吃店、餐廳因工作忙碌，有時碗盤只簡單用洗碗精刷洗，便直接沖水晾乾，沒有用烘碗機消毒，這樣能殺死病菌嗎？萬一病毒殘留在碗盤上，會不會下一個使用的人就中鏢？

貼文一出，網友留言回應，「自助餐很多都開放自己夾，大家又愛說話，口水直接飛去菜裡」、「不敢去自助餐」、「最近外食都改吃7-11」、「不用說桌子一定沒用酒精消毒」，但也有人指出「門把」是大家最容易忽視的防疫漏洞，「最恐怖的是…門把，大家沒洗手就觸摸，根本不曉得上一秒有沒有打噴嚏，很容易有交叉感染的風險」。

除了門把容易忽視外，電梯按鈕也是風險較高的地方，應改用「指節」、「指甲」甚至「手肘」去按，有些人會拿一些輔具工具，無論如何事後一定要用肥皂洗手，才能有效預防感染，保護自我健康。