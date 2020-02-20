快訊

多名新冠病人確診前數度就醫 基層醫人人自危瘋防護

拜神不隔離？南韓密集接觸千人的「新天地教會」防疫災難

分不清感冒還是新冠肺炎？ 他憂：沒發作也不知道中鏢

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友討論是否早已中鏢卻不知道，表示此病毒在有些人身上不會發病或只是小感冒，有時也分不清是否有感冒，於是想詢問網友們的看法。 記者蘇健忠／攝影
有網友討論是否早已中鏢卻不知道，表示此病毒在有些人身上不會發病或只是小感冒，有時也分不清是否有感冒，於是想詢問網友們的看法。 記者蘇健忠／攝影

新冠肺炎疫情擴散，台灣昨已確診第24例，有網友討論是否早已中鏢卻不知道，表示此病毒在有些人身上不會發病或只是小感冒，且有時分不清是否有感冒，於是想詢問網友們的看法。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他懷疑是否其實許多人早已感染新冠肺炎卻不自知，由於此病毒相當怪異，在有些人身上不會發病，亦或只是小感冒，況且台灣人痰多，有時根本分不清是否有感冒，他也推測「說不定新病毒就這樣被當成小感冒，默默好起來也不一定」，於是想尋求網友們的建議。

網友紛紛表示，「不是不會發病，是病毒能騙過免疫細胞所以不會有發燒症狀，但還是能攻擊你的肺」、「其實沒症狀痊癒就不會怎樣，但是會害別人出事而已」、「應該不少人這麼想過…但沒辦法啊！一般人只能增強抵抗力，在小病時解決」。

有網友表示，不確定自己是感冒還是被感染，「怕爆，有過敏的更難確定自己到底是在咳過敏的還是咳肺炎的」、「咳很久了，現在新病例出來都擔心到底是不是感冒」、「我也…過年期間不知是否心理作用，某天突然很喘又咳，但沒發燒，現在好的差不多了」、「我最近很多痰，吃了一陣子藥還沒好」。

不過，有網友則回文表示，從鑽石公主號看感染的百分比，2月18日是22.5%，「這個比例就是大家沒有警戒心也沒有戴口罩之後（忽略隔離日期）所推算的」。

他也質疑，每個國家人口乘上22.5%是否就是感染數，是否能知道無症狀感染有什麼副作用，最後，他擔心，出門時看很多孩子和大人一起玩都沒戴口罩，「很害怕沒發病時，大家都正常過日子」。

有網友則回應，「在郵輪上和在社區還是不一樣啦」、「只要病毒持續複製大量累積，就會再發病，狀況不好就會重症，醫療崩潰就會大量死亡，只能期待病毒不穩定變異，隨時間拉長，毒性越來越弱但那是很長時間之後，可能早已很嚴重了」。

感冒 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

買到「全白口罩」疑惑該戴哪面？ 網曝正解：不看鬆緊帶

口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

相關新聞

日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前台灣確診病例來到24例，日本則是有85例，對於疫情的擴大，觀光旅遊及航空業皆受嚴重衝擊，不少計畫旅遊的民眾紛紛選擇取消或改期。對此，有網友分享日本電視台報導，表示日本高中畢旅受新冠肺炎疫情影響皆有行程或延期的變更，其中原本計劃來台的行程改成了國內旅遊，令原PO相當不解，因為台灣疫情沒有比日本嚴重，防疫措施也較好，而貼文一出後，許多網友則是大讚表示日本校方的決定有良心。

她怕新冠肺炎取消日本旅遊慶生 嘆生日過不成還賠錢

新冠肺炎疫情蔓延，而日本確診人數逐漸攀升，讓一名計劃前往日本旅遊慶生的民眾，在顧及安全的前提下，只好損失30%的團費取消行程，讓她難過說，過不成生日還要賠錢，而網友也安慰她，錢賺就有但生命無價。

預訂36000元不給退！日飯店員工中肯回信網友笑翻：良心客服

日本新冠肺炎疫情連日爆增，台灣對日本旅遊警示亦提升為第一級注意，許多人見勢不對，紛紛著手取消赴日旅遊計計畫。不過結局有喜有悲，部分飯店拒絕退款或延期，顧客只能認賠。

分不清感冒還是新冠肺炎？ 他憂：沒發作也不知道中鏢

新冠肺炎疫情擴散，台灣昨已確診第24例，有網友討論是否早已中鏢卻不知道，表示此病毒在有些人身上不會發病或只是小感冒，有時也分不清是否有感冒，於是想詢問網友們的看法。

口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

新冠肺炎疫情升溫，導致口罩和酒精導等產品缺貨，一名網友貼出「口罩盒」的蝦皮賣場，圖中明顯標示「無口罩」但仍有人買了200個，卻在收到後發現沒有口罩而給予一星負評，對此，賣家表示「很冤枉」。

兒時被推下3樓… 霸凌者邀喝喜酒勾起痛苦回憶 網反勸：一定要參加

校園內偶有霸凌事件傳出，時常造成被害人一生陰影，然而加害者往往不會意識到自己錯誤，出社會後仍若無其事地與被害人聯繫，讓人痛苦萬分。有網友便痛訴自己兒時被霸凌的慘況，近日這位同學還邀請他出席婚宴，讓他不滿「你是忘記了，還是害怕想起來」，更直言「我恨你」。

日本新加坡該升級旅遊警示嗎 網曝有隱性問題

隨著新冠肺炎疫情蔓延，日本及新加坡的感染人數也不斷增加，因此有網友認為這2個國家依目前疫情狀況需升級旅遊警示，而其他網友也表示認同，但有人怕若升級警示可能會衝擊我國經濟。

長輩不滿民宿當面吐槽業者 女兒丟臉喊：真不想帶出門

有民眾抱怨近日帶家人出門辦事，因有過夜需求，便挑選間乾淨舒適的民宿，沒想到長輩因對住宿不滿，直接跟業者大呼小叫甚至當面吐槽，讓她感覺相當丟臉，甚至喊「要不是為了辦事不然根本不想帶她出門」。

護照超好用卻不愛用 原因是日本人「不夠有錢」？

根據英國顧問公司評比，日本護照能前往190國家不需要簽證，是世界第一好用，相比中華民國護照享有145國免簽證，好用很多。但卻有網友發現，這麼方便的護照，日本國內持有護照的比例竟然不到23%，他在PTT

他誤以為賣家「到店寄件」是商品已送達 店員怒：國文老師會哭

不少人都有網購商品的經驗，賣家通常都會以簡訊或者郵件通知商品進度，有時購物網站也有追蹤的機制。不過今（18）日卻有一名女網友在爆怨公社PO文提到，自己是一名超商店員今日剛好有客人來店取件，但是不管她怎麼查就是找不到對方的包裹記錄，沒想到客人還氣憤的出示購物頁面直呼「明明就到了」，但仔細看了手機畫面才知道原來客人根本搞錯了，商品還在寄出階段，讓原PO無奈的說道「可以不要過濾『賣家』跟『寄件』4個字嗎」。

他嘆宜蘭醫療資源匱乏想搬回都市 網揭真相：傳染風險更高

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，民眾都紛紛戴上口罩自保，也掀起全台的「口罩之亂」，為因應口罩供不應求的狀況，衛福部祭出口罩實名制措施，但幾乎每天都還是能見到藥局外大排長龍的購買人潮。今（18）日就有一名網友在《Ｍobile01》中PO文提到，自從新冠肺炎發生後，宜蘭街頭一群老人都在排隊搶買口罩，他認為這個現象凸顯宜蘭的醫療資源相當缺乏，許多鄉鎮也只有一家藥局可以買到口罩，造成很多老人家早起在外吹風排隊，就只為了領到2片口罩，因此讓他氣憤直呼「退休住都市是等死，住鄉下是找死」。

捷運站出入口為何不放酒精？網友兩字點出關鍵

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾外出時多會戴上口罩自保，也會利用酒精、乾洗手進行消毒，各間餐廳、百貨也會要求民眾入內前先量體溫。近日，一名網友提出疑問，好奇「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」，認為酒精的設置能提高防疫效果...

熱門新聞

日本新加坡該升級旅遊警示嗎 網曝有隱性問題

日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

長輩不滿民宿當面吐槽業者 女兒丟臉喊：真不想帶出門

口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

分不清感冒還是新冠肺炎？ 他憂：沒發作也不知道中鏢

護照超好用卻不愛用 原因是日本人「不夠有錢」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。