分不清感冒還是新冠肺炎？ 他憂：沒發作也不知道中鏢

新冠肺炎疫情擴散，台灣昨已確診第24例，有網友討論是否早已中鏢卻不知道，表示此病毒在有些人身上不會發病或只是小感冒，且有時分不清是否有感冒，於是想詢問網友們的看法。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他懷疑是否其實許多人早已感染新冠肺炎卻不自知，由於此病毒相當怪異，在有些人身上不會發病，亦或只是小感冒，況且台灣人痰多，有時根本分不清是否有感冒，他也推測「說不定新病毒就這樣被當成小感冒，默默好起來也不一定」，於是想尋求網友們的建議。

網友紛紛表示，「不是不會發病，是病毒能騙過免疫細胞所以不會有發燒症狀，但還是能攻擊你的肺」、「其實沒症狀痊癒就不會怎樣，但是會害別人出事而已」、「應該不少人這麼想過…但沒辦法啊！一般人只能增強抵抗力，在小病時解決」。

有網友表示，不確定自己是感冒還是被感染，「怕爆，有過敏的更難確定自己到底是在咳過敏的還是咳肺炎的」、「咳很久了，現在新病例出來都擔心到底是不是感冒」、「我也…過年期間不知是否心理作用，某天突然很喘又咳，但沒發燒，現在好的差不多了」、「我最近很多痰，吃了一陣子藥還沒好」。

不過，有網友則回文表示，從鑽石公主號看感染的百分比，2月18日是22.5%，「這個比例就是大家沒有警戒心也沒有戴口罩之後（忽略隔離日期）所推算的」。

他也質疑，每個國家人口乘上22.5%是否就是感染數，是否能知道無症狀感染有什麼副作用，最後，他擔心，出門時看很多孩子和大人一起玩都沒戴口罩，「很害怕沒發病時，大家都正常過日子」。

有網友則回應，「在郵輪上和在社區還是不一樣啦」、「只要病毒持續複製大量累積，就會再發病，狀況不好就會重症，醫療崩潰就會大量死亡，只能期待病毒不穩定變異，隨時間拉長，毒性越來越弱但那是很長時間之後，可能早已很嚴重了」。