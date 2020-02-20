日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前台灣確診病例來到24例，日本則是有85例，對於疫情的擴大，觀光旅遊及航空業皆受嚴重衝擊，不少計畫旅遊的民眾紛紛選擇取消或改期。對此，有網友分享日本電視台報導，表示日本高中畢旅受新冠肺炎疫情影響皆有行程或延期的變更，其中原本計劃來台的行程改成了國內旅遊，令原PO相當不解，因為台灣疫情沒有比日本嚴重，防疫措施也較好，而貼文一出後，許多網友則是大讚表示日本校方的決定有良心。

原PO在「批踢踢八卦板」上發文，表示聽說日本高中生畢業旅行很喜歡來台灣，但看到日本新聞台報導，受到這次疫情影響，許多高中都更改行程或延期了，其中仙台東高校原本要行經香港，但之後航線直接變更，而仙台二華中原本計畫來台，直接改成國內旅遊，對此原PO表示日本高中不去香港還能理解，但不來台灣卻相當令他不解。

原PO認為台灣的防疫做得比日本還要謹慎，疫情也沒日本來得嚴重，「應該比日本還要安全啊，結果日本高中的畢業旅行卻不來台灣了。」

貼文一出後，網友們則是大讚日本校方的決定，「畢竟是全世界的疫情,不出去是比較保險」、「不來很好吧，現在是我們比較怕」、「這樣對兩邊都好，減少互相傳染機率」、「日本貼心，怕來台造成我們的困擾」、「很好，減少人員流動」、「支持不要來」、「不來也好，安心」、「推特其實不少人是說不來是為了保護台灣」、「怕害到台灣而自我規制，真有良心」。