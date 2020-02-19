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鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

日本新加坡該升級旅遊警示嗎 網曝有隱性問題

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為應提升日本旅遊警戒等級。示意圖／ingimage
有網友認為應提升日本旅遊警戒等級。示意圖／ingimage

隨著新冠肺炎疫情蔓延，日本及新加坡的感染人數也不斷增加，因此有網友認為這2個國家依目前疫情狀況需升級旅遊警示，而其他網友也表示認同，但有人怕若升級警示可能會衝擊我國經濟。

一名網友在「Ptt八卦板」以「日本、新加坡應該提升旅遊警戒等級了吧？」為題，指出日本新冠肺炎確診案例日漸增加，加上鑽石公主號上的遊客解除隔離後，龐大的潛在染病人口與擁擠的運輸環境，讓他認為「日本應該提升旅遊警示等級吧」。而新加坡除了染病人數多外，原po提到「轉口貿易港人來人往的，根本就很難防」，因此他提出，「是不是該快點提升這2個國家的旅遊警戒等級」。

文章發出後，有網友認為，若升級旅遊警示，怕會對經濟造成衝擊，「想想看日本也把台灣列疫區不讓日客來，台灣觀光會多慘」、「東南亞也不能封，不然南向政策台商怎麼辦」、「貨出不去人進不來，經濟會掛掉的」。

但有網友表示，「新加坡真的應該優先，彈丸之地那麼多病例」、「感覺還是新加坡危險一點」，也有人建議「趕快提高日本警戒，難道要等待病毒」。

對於是否要提升日本的旅遊疫情建議等級或檢疫制度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，需考量日本人口密集度和疫情狀況，目前還在研議中。截至目前為止，日本境內感染人數為76例，新加坡則是81例其中1名找不到感染源頭，而我國中央流行疫情指揮中心對日本和新加坡旅遊警示分別列為第一級注意及第二級警示，建議前往當地旅遊的民眾要做好預防措施，並加強防護。

新加坡 旅遊警示 新冠肺炎 PTT

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