兒時被推下3樓… 霸凌者邀喝喜酒勾起痛苦回憶 網反勸：一定要參加

校園內偶有霸凌事件傳出，時常造成被害人一生陰影，然而加害者往往不會意識到自己錯誤，出社會後仍若無其事地與被害人聯繫，讓人痛苦萬分。有網友便痛訴自己兒時被霸凌的慘況，近日這位同學還邀請他出席婚宴，讓他不滿「你是忘記了，還是害怕想起來」，更直言「我恨你」。

網友描述自己兒時被同學霸凌，常被勒索要錢而餓肚子，還被對方從3樓推下頭部腫起，對方卻笑著嫌棄不好玩「頭沒有流血」，多次欺凌帶給他莫大陰影。然而長大後，霸凌者卻像忘了這些往事，竟私訊邀請他參加婚禮，坐國小同學桌。他不滿控訴，儘管現在勤做公益，還常去動保團體當志工，改頭換面像個好人了，但卻從未想過向他道歉，還笑著跟他說「小時候玩鬧很快樂」，讓他忿怒說出「我恨你」。

該文發出後，不少網友反而支持他參加婚禮，然後紅包換白包，或在婚禮上給對方難看：「你可以去再問能不能上台為新人致詞，然後把他小時候的豐功偉業講出來給大家聽」、「直接在最熱鬧的時候直接講，最好自備大聲公，反正婚禮上都是他認識的人，當年他污辱了你當天就還了回去讓他顏面盡失」、「去現場保持微笑但口氣很衝地盡量散播這個往事，在他伴侶面前問他當初霸凌別人現在連一句道歉都沒有啊」、「一定要去，然後嘲諷他，最好讓新娘、岳父岳母知道」。

但也有人阻止這種兩敗俱傷的行為，認為既然都這麼討厭他了，就別再花時間在他身上，何況在婚禮上鬧場就像隻身闖入對方主場，下場可能不如預期。「還是建議不要真的做出那些不理性的事，這樣只會讓你更難堪更尷尬」、「雖然報復一下是不錯，但可以私下解決」、「你在別人的婚禮現場鬧也不好吧，可能只會被帶走而已」。