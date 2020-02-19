她怕新冠肺炎取消日本旅遊慶生 嘆生日過不成還賠錢

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，而日本確診人數逐漸攀升，讓一名計劃前往日本旅遊慶生的民眾，在顧及安全的前提下，只好損失30%的團費取消行程，讓她難過說，過不成生日還要賠錢，而網友也安慰她，錢賺就有但生命無價。

原計畫三月初到日本旅遊，順便過生日慶祝的民眾在「爆怨公社」表示，因考量日本近期疫情有越來越嚴重的趨勢，不得不先暫緩行程取消旅遊規劃，但因我國政府目前並沒有宣布禁飛日本，因此現在取消行程的話無法全額退款，得需扣除30%的團費，讓這名民眾抱怨「滿心期待出國過生日，結果去不成還要賠錢」。

文章一出，網友紛紛安慰說身體健康重要，有人表示，「覺得這種情況還是不要出國比較好」、「生命健康重要」、「居家隔離事小，染病才是糟糕」、「機票錢換健康的身體很值得」。

也有其他網友提到錢再賺就有但生命無價，「先不要去吧我是扣20%，建康生命無價」、「賠的只是30趴，總比配上一條命好吧」、「錢在賺就有安全第一」。

截至19日午間止日本境內共有76人感染，目前我國中央流行疫情中心也將日本旅遊警示列為第一級注意，建議計畫前往日本旅遊民眾須做好一般預防措施。