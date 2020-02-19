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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

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預訂36000元不給退！日飯店員工中肯回信網友笑翻：良心客服

聯合新聞網 / 綜合報導
東京淺草寺遊客戴上口罩防疫。 圖／美聯社
東京淺草寺遊客戴上口罩防疫。 圖／美聯社

日本新冠肺炎COVID-19）疫情連日爆增，台灣對日本旅遊警示亦提升為第一級注意，許多人見勢不對，紛紛著手取消赴日旅遊計計畫。不過結局有喜有悲，部分飯店拒絕退款或延期，顧客只能認賠。

網友在PTT日旅板發文，他預計3月中時與友人同遊日本，訂了7天約36000元的飯店，由於近日東京疫情升溫決定取消，便透過訂房網詢問。沒想到飯店業者態度強硬，非但不能取消，也無法延期，即使他們寫信告知飯店是「疫情特殊情況」，對方也不讓步。

在他們努力無果的情況下，意外接到飯店人員來信致歉，他寫到：「您好，我作為一個中國人真的很想幫你，但是我是沒有這個能力。上面的日本人也真是不知道在想什麼。所以如果疫情解除了，下次來日本的時候不要入住這家酒店。」雖然沒出現逆轉的奇蹟，但飯店員工同仇敵愾的語氣讓人噗哧一笑，原PO在徵得對方同意後，便放上網路與網友分享。

日本飯店員工回信。 圖／取自PTT
日本飯店員工回信。 圖／取自PTT

員工的真誠回應逗笑大批網友，稱讚他「很中肯」、「誠實」、「這個客服太有良心了」、「誠實豆沙包日本也有嗎」、「這個客服好做自己」。但也有人認為原PO若原本就訂「不可取消」方案，飯店也只是照規則走而已，另建議他可以試著直接打電話給飯店詢問，畢竟傳電子郵件不痛不癢，打電話壓力比較大。

新冠肺炎 COVID-19 東京

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