他誤以為賣家「到店寄件」是商品已送達 店員怒：國文老師會哭

不少人都有網購商品的經驗，賣家通常都會以簡訊或者郵件通知商品進度，有時購物網站也有追蹤的機制。不過今（18）日卻有一名女網友在爆怨公社上PO文提到，自己是一名超商店員今日剛好有客人來店取件，但是不管她怎麼查就是找不到對方的包裹記錄，沒想到客人還氣憤的出示購物頁面直呼「明明就到了」，但仔細看了手機畫面才知道原來客人根本搞錯了，商品還在寄出階段，讓原PO無奈的說道「可以不要過濾『賣家』跟『寄件』4個字嗎」。

原PO在文中提到，有位女客人到店裡取件，可是始終找不到對方商品的到店紀錄，後來客人出示購物紀錄畫面後才發現，原來對方把「賣家已到店寄件」誤以為商品「已到店」，忽略了「賣家」、「寄件」4個關鍵字，而非「包裹已到取件門市」，讓原PO傻眼表示「你國文老師會哭你知道嗎，到底在兇什麼啦」。

此外原PO也透露平時會遇到來取件客人的各種情況，例如商品下單後馬上自己換算3天來取貨的，明明是自己搞錯但沒領到還當場生氣，原PO更氣得大罵「3個工作天沒錯啦，但也是賣家寄件後開始換算3天啊！這些人不是第一個也不會是最後一個」。

PO文一出後，許多同為超商店員的網友們紛紛大吐苦水留言，「真的都會有這種客人，雖然不是每天，但是遇到就會很生氣，因為他們都搞不清楚狀況」、「這種客人真的不少我也遇過，你要很有耐心的跟他解釋」、「這種客人就是看不懂中文」、「這種人真的超多，告訴他還沒到還反問那什麼時候到，我這裡又不是物流」、「還有那種急件一直催單的，結果貨到也不來取」。

也有不少網友分享自己也時常搞錯的經驗，「我是商品到店在7-11，結果我跑去全家領貨」、「感覺改成賣家已寄貨會比較清楚，要不然我也搞錯過」、「我也曾經誤會過，想說怎麼可能這麼快就到貨了」、「我是常常跑錯店」、「我買到自己都忘記，結果收到簡訊才想到，如果是先付款的會覺得好像賺到一個禮物」。