他嘆宜蘭醫療資源匱乏想搬回都市 網揭真相：傳染風險更高

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，民眾都紛紛戴上口罩自保，也掀起全台的「口罩之亂」，為因應口罩供不應求的狀況，衛福部祭出口罩實名制措施，但幾乎每天都還是能見到藥局外大排長龍的購買人潮。今（18）日就有一名網友在《Ｍobile01》中PO文提到，自從新冠肺炎發生後，宜蘭街頭一群老人都在排隊搶買口罩，他認為這個現象凸顯宜蘭的醫療資源相當缺乏，許多鄉鎮也只有一家藥局可以買到口罩，造成很多老人家早起在外吹風排隊，就只為了領到2片口罩，因此讓他氣憤直呼「退休住都市是等死，住鄉下是找死」。

原PO在文中提到，他發現位在宜蘭鄉鎮的住家只有一間藥局可以買口罩，所以就讓很多老人家花費甚久在外排隊，就只為了得到2片口罩。原本在宜蘭養老的長輩們漸漸意識到宜蘭醫療資源不足、藥局不夠多、看醫生都要跑很遠的狀況，讓許多長輩後悔投資鄉下房產而回到都市居住，享受充分醫療資源的老年服務，因此就想賣出在宜蘭的房子，但是「便宜虧錢賣不捨，高價又賣不掉一直耗著」，這樣的情況讓原PO覺得相當兩難。

PO文一出後，許多網友紛紛留言回應「台北市也是一堆老人在排隊搶口罩啊，所以這樣代表台北市也是醫療資源缺乏嗎」、「住鄉下不是找死，如果疫情傳到了人口較稀少的偏鄉，那我看都市應該早就非常嚴重了吧」、「很多鄉下還剩1000多個口罩，因為地廣人稀空氣清晰根本不用戴口罩」、「有一間藥局已經很不錯了，蘭嶼鄉、綠島鄉、七美鄉、望安鄉都沒有藥局」、「偏鄉地區應該沒有那麼需要口罩吧，除了採購民生用品、不要到處串門子以外，可能一整天也遇不到幾個人吧」、「連鄉下都要戴的話，可能要躲到山上去露營了」。

隨後也有網友指出關鍵，「都市因為人口密度高，互相傳染的風險就更高，宜蘭的居民比較少，大家也比較少會去擠電影院，或是去都會區逛街，所以疫情爆發的機率比台北市更低，住鄉下還是比都市安全」、「為何大醫院都開在人口密集的地方，那是因為鄉下老人不容易生病，反倒是都市奇奇怪怪的病真的不少，所以應該反過來，退休住城市是找死，住鄉下才是真的悠哉的等死」、「住鄉下好啊，疫情是一時的，健康是永久的，鄉下每一戶都有點距離，被傳染的機率更低，人口密度極低所以看醫生不方便，如果身體有問題當然一開始就不會買鄉下的房子，就算買了也不會長住，口罩事件只能說不開放小工廠賣，所以永遠就只能排隊，再多藥局也沒用」。