新冠肺炎致死率被推上熱搜 網驚：日本人終於醒了？

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，日本除了橫濱港外海的鑽石公主號，境內的確診個案數也不斷增加。然而，日方對新冠肺炎的處理方式及態度，近日不斷受到各國質疑。不少人認為是因為日本沒有經歷過SARS，因此警覺性及經驗不足。但今（18）日就有網友發現，有關新冠肺炎致死率的推文竟來到日本推特熱搜流行趨勢第3名，讓他驚訝地直呼「日本人怎麼發現的？」

原Po在PTT上的貼文中指出，「日本人好像發現新冠肺炎致死率2%」，表示自己突然發現「致死率2」這個關鍵字，在今天竟然上了社群媒體推特的流行趨勢第3名，「（有）1萬多個推，查了一下這兩天還沒上，驚呆了！日本人怎麼發現的？」。截至今日下午4時，「致死率2」仍維持在熱搜前20名，超過2萬5千則推文。

就有網友指出「致死率2」之所以被推上熱搜，是因為昨日世界衛生組織WHO公布的新冠肺炎患者死亡平均概率為2%，日本媒體、電視節目大肆報導，才引發日本網友熱烈討論。不少台灣網友就認為，日本人現在才開始重視新冠肺炎為時已晚，紛紛留言表示：「現在才發現」、「睡醒了？」、「這鴿子終於飛過大海抵達日本啦」。不過也有人說到，「日本遲早會發覺2%只是幻覺」。

日前也有網友指出，看到日本談話性節目在討論新冠肺炎，但節目都還沒播完就讓原PO覺得「看不下去」。因為節目內容中稱，新冠肺炎的致死率跟SARS相較之下「低很多」，感染人數比SARS高的原因是因為「病毒的毒性不強」，若毒性強，宿主一受傳染就會馬上死亡，不會造成病毒傳播。