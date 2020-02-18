日本疫情延燒飯店竟不給退費 員工「誠實建議」被網推爆

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，除了最嚴重的中國外，境外確診數最高的國家為新加坡77例，日本境內確診累積達66例、1人死亡，由於感染速度快，更讓大家繃緊神經不敢鬆懈。許多台灣人非常喜歡到日本旅遊，但日本這次無法有效控制疫情，讓國人十分擔憂，紛紛興起退機票、退住宿的念頭，就有網友想取消3月份的東京飯店，但業者不給退費和延期，最後收到飯店人員「超狂回覆」，讓網友笑翻直呼「吃了誠實豆沙包」。

原PO在PTT發文表示，自己和朋友原本預訂三月中到上野某家飯店，入住七天費用大概三萬六，鑒於日本疫情連環爆，便gmail寫信給飯店，但業者態度非常硬，既不能取消也不接受延期或支付部分訂房費用。

原PO強調因疫情特殊情況，希望對方能諒解，結果今天收到飯店人員的回信，截圖中可見，對方表示「作為一個中國人非常想幫你，但我沒有任何權力，上面的日本人也不知在想什麼」、「所以如果疫情解除了，下次來日本時不要入住這家酒店」，超誠實回答讓人不禁嘴角上揚。

貼文一出，引來許多網友熱議，「這個客服好做自己XD」、「推！這個客服太有良心了」、「推這個中國客服XD」、「笑歪，好中肯的客服」、「不錯喔！誠實給推」、「本來想噓的，看到這回文只能給讚」。

目前台灣將日本的旅遊疫情建議提升至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施，但第一級僅是提醒注意，航空公司班機仍可照常飛行，所以無法全額退款。旅客入境日本前，經檢疫確認感染新冠肺炎者將強制入院，疑似感染者則須接受日本政府安置於隔離處所（並非強制原機遣返），等候情況好轉後再另行查驗入境，入院治療及隔離所產生相關費用，將由日本政府負擔。