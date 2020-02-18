心生警惕還是引起恐慌？該不該公布確診案例所在地引網熱議

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，中部自16日起連增4例，且目前無法確定感染源，引起不少民眾擔心「病源在身邊」，有網友便質疑，政府不公布確診病例所在是否是為了「維穩」？更好奇難道把地點說清楚反而會引起恐慌嗎？

台灣新冠肺炎疫情自16日起接連確診4例，更因併發症出現死亡首例，一時間民心動蕩，加之政府未明確公布確診病例所在縣市，更讓部分民眾憂慮自己是否處於容易感染的狀態，各種小道消息傳得滿天飛。有網友在批踢踢上發文，從春節至今，可能就有6、7個確診病例在自己周遭幾個鄉鎮活動過，為何政府不乾脆將範圍標明，讓大家心裡有底呢？

對於原PO的看法，有不少人都表示支持，認為公布活動範圍有助於提昇民眾警惕心，減少出門，或是一有狀況就警覺通報。「公布活動區域也不是公布個資，這樣也有助於追蹤吧」、「覺得還是揭露比較好，當地民眾有狀況才懂得快通報」、「給模糊空間比較好，這樣能涵蓋的區域比較大，也比較能讓人有警惕心」、「以新公布的幾例來說，至少能選擇避開一些商場飲食店」。

然而也有人持反對意見，認為台灣不大、人口流動快速，公布地點沒多大幫助反而引起恐慌，再者，揭露範圍也容易誤傷當地餐飲業、服務業。「台灣那麼小，公佈A縣市，難道B縣市就不會中嗎？知道了也沒什麼用」、「公布了你老闆就會讓你請假嗎？你就買得到口罩嗎？傻孩子」、「不需要，疫情都有公開，這樣就夠了，如果是你家的餐廳你工作的醫院，你想想被公開的結果」、「現在不公布不是一樣人心惶惶，但知道了也沒什麼意義，也沒辦法幹嘛」。

事實上，對於是否公布確診病例活動範圍，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中早已表態，他認為，若是公布病患所在地及曾去過的地方，很有可能導致其他人因害怕被肉搜而隱匿疫情，不肯據時以告，反而造成社會重大損失。他表示，在疫調清楚的情況下，指揮中心不會公布此類情報，除非有防疫需要，才不得已公布。