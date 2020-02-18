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媽媽擔心英國女兒無口罩可用 她精心縫製布口罩卻不能出口

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽擔心國外的女兒無口罩用，她連夜趕工口罩套。圖擷自<a href=facebook" title="媽媽擔心國外的女兒無口罩用，她連夜趕工口罩套。圖擷自facebook">
媽媽擔心國外的女兒無口罩用，她連夜趕工口罩套。圖擷自facebook

防疫工作除了勤洗手，帶口罩也是一種方法。近日有網友在臉書上發文，她解釋本來想寄口罩給住在英國的姐姐，未料台灣禁止口罩出口，媽媽只好連夜用布製成口罩套，打算當晚寄往英國，網友看了口罩紛紛提醒原Po「海關最近查很嚴，要小心被扣」，原Po打給相關單位求證後，確定愛心口罩不行出口，不過媽媽的愛也讓網友十分感動。

原Po在《爆廢公社》上發文，她表示本來想寄口罩到英國給姐姐，但台灣禁止口罩出口，「於是老媽開始連夜趕工，兩個晚上用布做了一堆口罩套，今天要寄往英國」，她附上媽媽自己裁剪布，並用巧手縫製完成的口罩套，在袋子外面還註記「口罩套有帶子，上方開口放不織布的」。

網友看了認為回應「媽媽世上最偉大」、「這就是阿母的偉大」，不過也有人提醒「我打電話去經濟部確認過，除了紙口罩以外，其他的都不能寄，包含布的……，你們要寄要注意喔！」，原Po看到立刻打電話給相關單位，並回應「謝謝大家的提醒，剛剛打電話問了海關，原來長的像口罩就不行，有掛耳就不行」。

網友接著問「做沒掛耳的，鬆緊帶分開包裝，當地再縫上去，這樣可以嗎？」，原Po表示「海關說只要看的出來像口罩，有口罩的特性，就算拆掉鬆緊帶拆掉，也是不行」，其他網友解釋「畢竟可能透過掃描，只能看出原型，無法看出到底是醫療用還是布的」。

但原Po媽媽對孩子的用心，也引起網友熱烈回應「媽媽手藝好強，膜拜」、「媽媽的愛無價，口罩花色真好看」。根據「武漢肺炎海關規定專區」，口罩在用料方面，大多以布、不織布、紙、海綿、塑膠等材料製成。其中紡織材（布、不織布）料口罩，未向經濟部國際貿易局申請專案核准者，不得以一般海空運、快遞或郵寄方式出口，民眾若不清楚一定要詢問關務署，了解自身權益。

目前防毒口罩、海綿口罩，以多孔性塑膠材質製成及紙製口罩，非屬經濟部國際貿易局公布管制輸出之口罩。
目前防毒口罩、海綿口罩，以多孔性塑膠材質製成及紙製口罩，非屬經濟部國際貿易局公布管制輸出之口罩。

口罩 爆廢公社

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