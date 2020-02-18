台北捷運路線大比拚 網友一致討厭棕線：又小又擠

隨著新北環狀線通車，捷運路網再擴大，究竟哪一條線最受民眾喜愛呢？有網友在PTT的WomenTalk版發問，她先表明最喜歡「松山新店線」及「中和新蘆線」，並詢問其他網友意見。每條線都有各自支持者，但當中最不受網友喜愛的是「文湖線」。

網友17日在WomenTalk版上發文，他指出台北捷運發展多年，從幾條路線變成複雜的網狀圖，便利感遠大於公車。其中他最喜歡「松山新店綠線」及「中和新蘆橘線」，因為帶給他回家的歸屬感，而最不喜歡的是「板南藍線」，最後也詢問其他網友意見。

其他網友的喜好各有不同，每條線都有人提到，「橘線，有月台門超棒，捷運進站時頭髮不會變成蕭婆」、「回家的松山新店線！而且人不算太多，很舒服」、「紅線往淡水方向，北投站前後的晚霞景色很美喔」、「坐了快20年的板南線啊，快就是真理好嗎」。

雖然各有死忠支持者，不過許多人一致認為「文湖線」是當中最糟的一條線，「文湖真的爛 車廂太小又開超慢」、「文湖從晚上五點開始塞到十點，非必要絕對不搭」、「統計到145樓，文湖線奪冠，有40個鄉民表示不爽」；但也是有人為其辯護，「喜歡從地下鑽出來看到陽光的木柵線」、「文湖，從南港上到港墘下，白天可看湖」。