他買gogoro因維修費秒換回油車 網友一看明細：真的有點貴

綠能環保是種趨勢，不少人在買機車時會選擇電動車。近日有網友在《爆廢公社》上發文，他表示自己因信仰不夠，買了gogoro後又換回油車，因為電動車維修費高的嚇人，其他網友看了維修明細也直呼「真的有點貴」。

網友發現電動車維修費高的驚人。圖取自爆廢公社 原Po在《爆廢公社》上發文，他貼出一張維修gogoro的消費明細，並表示「給想買gogoro的人看一下，我信仰不夠所以換回油車了」，明細中鋼珠內外環為480元、鋼珠寶持器總成300元、防塵環60元，最讓網友震驚的是維修工資2440元，材料費不到900元，工資破兩千，因此原Po才換回油車。

網友看了表示「工資2400，是有幫車打蠟是不是啦」、「哇賽這個油車大概三分之一價格不到」、「雖然車價有節節降價，但維修費用也是我遲遲不敢下手的原因！」、「前幾年不是有網友發文摔車，維修費比買一台新的還貴」、「環保就騎腳踏車」。

不過也有人認為是市場供需問題，「市場還未成熟當然貴」、「那就等全面普及後再買吧！目前還是窮苦人家」、「笑死，智慧手機剛出來還不是也一堆人在嫌，說上網用電腦就好，所以只是時間的問題，剛推出的研發成本本來就高，油車廠商甚至不用蓋加油站，等油價飆高，就又開始會捧電車了」。