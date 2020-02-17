每月都要噴一萬…他問「為何台灣人都愛請外籍看護」？ 網點破關鍵

隨著家中長輩年紀漸長，很多晚輩都會考慮長照或是請外籍看護來家裡照顧長輩，不過近日有位網友就提到自己聯合家裡其他人一起請了外籍看護，但薪水扣掉所有支出費用，一個月只能存五千元，讓他有點吃不消，忍不住好奇發文「為什麼台灣人這麼愛請外勞？」

原PO近日在批踢踢發文，為了照顧長輩，家人一起商議下請了外籍看護，自己一個月薪水兩萬八，扣掉請看護的費用一萬及吃飯等開銷，平均一個月只能存五千左右，讓他不禁想請外籍看護是否根本是「打腫臉充胖子」的行為。

貼文一出馬上引發網友砲轟，「你照顧一個禮拜試試看」、「不想出錢就出勞力」、「喬好時間大家輪流請假顧啊」、「你自己顧然後跟家人拿那一萬，兩全其美」、「不請外勞看誰願意顧，就這麼簡單」、「不爽出錢，你可以出力顧囉」、「不想出錢就自己顧啊，要人力就是要花錢啊」。

也有網友認為其實比起自己人全職照顧，請外籍看護就成本上相對划算，「你的薪水有可能從28K提升到40K，如果自己下去照顧，人既沒有累積工作經驗，又沒有勞保年資，所以當然是請外勞照顧老人啊！」、「自己顧只能扣除自己原本要給的一萬，加上最多兩萬或是三萬，但是不外出上班，就沒有年資，勞健保，國民年金還要自己繳，這損失更多」、「覺得比離職自己顧好很多，全職自己顧，會失去職場競爭力」。

甚至有人提到外籍看護不只幫忙照顧長輩，有時候還額外負擔其他工作，只花一萬真的不算貴，「外勞也包打掃+做全家的飯還有洗衣什麼的家管，就是說你也有用到啊」、「我自己負擔外勞費用，外勞很便宜了，自己照顧是沒有假日的，沒夜沒日你要用你的人生去換」、「如果你靠邀每個月只能存5000，那我建議你工作可以辭ㄧ辭，換其他家人給你錢，這樣保證一個月可以存到比5000還多，但是照顧病人是24小時的，病人起，外勞就要起，病人睡覺，外勞不見得可以一起睡好睡滿」。