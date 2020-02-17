日本談話節目指新冠肺炎「毒性不強」？ 網嚇傻：看不下去

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒全球，除了中國大陸以外，日本是繼新加坡後，亞洲地區疫情第三嚴重的國家，因此不少愛去日本旅遊的台灣民眾都為了防疫，取消了去日本旅遊的計畫。不過日前卻有一名網友在PTT上PO文表示，近日看到日本談話性節目在討論新冠肺炎，但節目內容卻讓他覺得「有點看不下去」，更直呼「日本節目在開始安定人心了」，使他對於日本防疫態度感到不以為然。

原PO在文中提到，日本池上彰教授的節目滿多日本人喜歡看的，因為他說話滿中肯的，甚至關於台灣大選在他的節目上也看得到，也很明白台灣與中國的關係。不過該節目近日在討論新冠肺炎時，節目都還沒播完就讓原PO覺得「看不下去」，因為節目內容指出這次新冠肺炎是屬於「新型」的關係，所以大家才會感到害怕恐慌，還說道新冠肺炎的致死率跟SARS相較之下低很多，因此要大家不要緊張，這次病毒感染人數比SARS高的原因是因為「病毒的毒性不強」，若毒性強的話，宿主會一下子就死亡無法傳開來。

節目最後還要身體健康的人不要害怕，原PO也觀察到節目中的藝人來賓都「滿臉安心樣」，所以他認為大概日本人看完該節目後也就安心了。但是原PO還是提醒網友們「台灣人沒事還是不要去日本旅遊」，等風頭過了再去就好，他也強調自己沒有說教授講的是錯的，只是覺得節目把防疫說得很輕鬆。

PO文一出後，隨即引來網友瘋狂留言，「最可怕的就是這種不高不低的致死率」、「就是因為致死率不高，日本才會當成重感冒」、「之前不是就有日本專家說新冠肺炎只是感冒而已」、「這是一直以來的說詞啊，又不是現在才開始」、「日本真正的疫情高峰根本還沒來到」、「其實台灣也有好幾個醫生這樣說過喔」。

對此有網友點出關鍵「死亡率確實不高，但可怕的是傳播力很強」、「但是還是要小心面對吧，先緊後鬆還是比較好」、「怕的是醫療體系負荷不了啊」、「別被死亡率低唬住，傳染力高死的人就越多」、「這病現在就是傳播力超強，造成醫療體系崩壞」、「傳染性高的新冠肺炎會拖垮日本的醫療能量的」。

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