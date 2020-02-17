新冠肺炎陰影下日本旅遊去哪好？ 網曝低風險區相對安全
日本新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，確診案例人數也快速上升，對此就有民眾詢問，目前日本哪些地區較適合旅遊，而網友也指出，大阪以西與廣島一帶都還行，也有人說，四國和九州目前無個案相對安全。
有民眾在「Ptt 八卦板」指出，現在人氣日本旅遊景點可能有被感染新冠肺炎的風險，其中日本關西、關東和沖繩都有出現病例，原po認為，「感覺只要中國人多的地方，新冠肺炎得到的機率就高」，因此他表示，佐賀、鳥取、茨城、群馬等幾個連日本人都公認較沒有人氣的地區，現在就很適合去旅行，甚至說「泡泡溫泉吃吃海鮮感覺在哪邊都一樣」，也好奇詢問大家，「現在去日本的哪邊玩最安全」。
文章一出，其他網友紛紛留言提出幾個適合的地區，包括群馬、獨島、北方四島、石垣島等，也有人表示，「佐賀到西安機票只要27元，春秋航空剛開的」，不過有網友指出，和歌山不就是鄉下，也是發生了感染個案。
另外也有人說，四國人本身不太多也無出現個案，是選擇之一，還有人提到，「大阪以西，廣島一帶也都還行吧」、「四國跟九州目前似乎都0案例，相對安全很多」。
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