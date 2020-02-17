快訊

鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

30歲後不愛去吃到飽餐廳？ 網曝關鍵原因：同價位吃更好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，以前很喜歡吃到飽，但是長大以後胃口變小，去吃到飽的CP值相對就降下來，於是好奇詢問網友「幾歲開始不喜歡吃吃到飽？」示意圖／聯合報系資料照
一名網友PO文表示，以前很喜歡吃到飽，但是長大以後胃口變小，去吃到飽的CP值相對就降下來，於是好奇詢問網友「幾歲開始不喜歡吃吃到飽？」示意圖／聯合報系資料照

不少人都喜歡到吃到飽餐廳用餐，雖然定價比起一般餐廳高出許多，但是可以無限拿自己喜歡吃的美食且食材應有盡有，因此總是吸引很多人前往排隊嚐鮮。不過今（17）日卻有一名網友在PTTPO文表示，自己以前很喜歡吃到飽，還可以狂吃猛吃，但是自從長大以後胃口變小了，去吃到飽就不會和以前一樣吃很多了，CP值相對就降了下來，於是他好奇詢問廣大網友「大家都是幾歲開始不喜歡吃吃到飽？」

原PO在文中提到，自己以前只要去吃到飽都可以吃很多，但是長大後覺得胃口變小了，每次去吃吃到飽根本就不會吃比較多，加上前幾次吃完比較下來，雖然同價位但品質好像比其他餐廳來的低，照這樣的情況或許可以以同價位享受更好的餐廳品質，這讓他不禁發問「各位幾歲開始討厭吃到飽？」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂討論，並紛紛認同表示「吃過有深度的料理後就會覺得吃到飽很膚淺」、「30之後代謝變慢都吃不多，所以已經很少去吃了」、「我是大概15、16歲後不吃價位太低的吃到飽，高價位的還是會吃，但頻率也相對少了」、「大學畢業吃社會後就不吃了」、「吃到飽的CP值其實很低」、「會補滿哈根達斯、莫凡彼的店才會去」、「我30之後就很少去了」、「出社會後自己會賺錢真的就很少吃了，都點單點了」、「上次去吃隔壁滿桌國中生在用餐」、「好像35上下吧」、「大學畢業後就不愛了，無菜單料理才是享受」、「同價位真的可以吃更好」。

不過也有還是喜歡吃到飽的網友留言，「吃到飽在乎的就是爽感啊」、「其實吃到飽本來就不是給你吃回本的，就是有很多菜色可以盡情的挑選罷了」、「越來越貴以後就比較少去，但是小孩90公分以下免費，所以還是會去」、「吃到傷身體明明就是自己的問題，去吃到飽重點是在爽度，不管想吃什麼都可以點，還可以不用擔心價格」。

吃到飽 PTT

延伸閱讀

影／美女主播挑戰「不穿內衣」上鏡遭酸 霸氣回：穿不穿是選擇題

婦搶6盒酒精棉片！她崩潰求分一盒 遭嗆「糖尿病不吃糖就好」

絕望到寫遺書…新冠肺炎康復者現身說法 難忘防護衣感人字句

影／大章魚撲前襲擊GoPro影片曝光 網友：好像恐怖片

相關新聞

我先來的！點餐被誤認插隊搶應徵 疑惑「這樣的人會錄取嗎」

面試求職時，人格行為特質有時會被企業列為觀察重點，決定是否錄用。一位網友至餐廳用餐，點餐時誤被認為插隊，遭一名男子怒嗆「我先來的」，之後發現該男子是來餐廳應徵工作的，令網友心裡疑惑「這樣的人，會錄取嗎？」

超商報電話被店員記下 人妻收到陌生LINE訊息「求認識」

一名女子日前至便利商店，為存取點數便向店員報上號碼，回家後社群軟體卻收到陌生人的訊息，一問才知道是一旁男子偷偷背下她的號碼，只為了與她進一步認識，該女丈夫忍無可忍將對話截圖貼到網上，呼籲女性朋友到超商報電話時，務必小心身邊的癡漢。

等太久奧客發飆⋯報警態度180度轉變！她淚訴：不要糟蹋店員

服務生也是人！一名熱炒店店員在網上發文，她指出16日晚上生意很好，店內來了2位先生點了炒飯與小菜，她告知點餐的先生「白飯不夠要現煮，大概要等30分鐘」，豈料過了半小時後，另一名先生竟在騎樓大罵，甚至怒嗆她王八蛋、長得醜、服務態度差，等她報警處理後，發飆男子態度180度大轉變，讓她崩潰喊「不要糟蹋店員」。

自家紅鐵門下被塞「五彩寶石」 網發毛直呼：趕快丟掉

出門前竟發現自家門前有詭異「五彩寶石」！一名男網友昨（15）日在PTT上PO文分享，朋友早上要出門補班時，忽然發現紅色的鐵門底下被塞了一包不知名的東西，好奇打開一看竟是一顆顆的彩色碎石子，於是就上網查詢相關資料，沒想到網友竟紛紛要他趕快丟掉，懷疑會是某種詛咒。

新冠肺炎陰影下日本旅遊去哪好？ 網曝低風險區相對安全

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，確診案例人數也快速上升，對此就有民眾詢問，目前日本哪些地區較適合旅遊，而網友也指出，大阪以西與廣島一帶都還行，也有人說，四國和九州目前無個案相對安全。

30歲後不愛去吃到飽餐廳？ 網曝關鍵原因：同價位吃更好

不少人都喜歡到吃到飽餐廳用餐，雖然定價比起一般餐廳高出許多，但是可以無限拿自己喜歡吃的美食且食材應有盡有，因此總是吸引很多人前往排隊嚐鮮。不過今（17）日卻有一名網友在PTT上PO文表示，自己以前很喜歡吃到飽，還可以狂吃猛吃，但是自從長大以後胃口變小了，去吃到飽就不會和以前一樣吃很多了，CP值相對就降了下來，於是他好奇詢問廣大網友「大家都是幾歲開始不喜歡吃吃到飽？」

她住三重1年天天吃安眠藥入睡 在地人曝缺點一堆勸快搬

在台北市不論買房還是租房價格總是居高不下，因此就有很多人會選擇交通便利、生活機能又佳的新北市居住，不管住在新北市哪一區，無論開車還是搭乘大眾交通工具都相當方便。不過今（16）日卻有一名女網友在爆怨公社中PO文表示，自己搬到三重快一年了，生活水準各方面都相當不錯，但是租屋問題一直困擾著她，除了屋內的隔音相當差外，隔壁住戶的生活作息也與她大相徑庭，噪音一直讓她無法入眠，甚至還會看到鼠輩橫行的場景，尤其又以「摩托車位超難停」使她最難以適應，讓她崩潰提醒網友「千萬不要跳這個坑！」

情人節被嚇醒躺床上逃一劫 天降水泥塊直接砸爛衛浴

家裡牆壁或天花板出現裂縫一定要特別注意，這些小細節都有可能透露出房屋的狀況，有問題一定要及時找人檢查，以免有安全上的疑慮。一位網友昨日上網發文，表示自己睡到一半時突然被一聲巨響嚇醒，到廁所一看才發現天花板的水泥塊整塊掉了下來，砸爛了洗手台，他氣憤地說到「情人節沒情人也就算了，還要搞我」。

月薪5萬多在台北過得好？ 網友曝：打趴七成的人

台北被戲稱為天龍國，因為物價水平都相較於其他縣市高，而生活在台北市也要額外負擔房租、水電等日常支出，如果薪資沒到一定水平，仍很難存到錢。一位網友在網上發文表示在台北一天工作12小時，月薪5萬6，大概的生活水平在哪裡，對此網友們反應熱烈，回覆表示薪資不算多也不算少，如果沒有房租，過得還算可以，吃一頓大餐也不用掙扎。

住飯店驚見鏡子有「半張臉」 員工全額退費：別張揚

昨天是情人節，許多情侶或夫妻會安排外出行程，或住飯店度過甜蜜的一晚。一位網友在網上分享，表示先前跟老婆小孩到某家飯店住宿，意外發現房間玄關的全身鏡上有霧氣，而且仔細一看霧氣的圖像就像半張人臉，儘管原PO反覆擦拭了幾十分鐘以上，霧氣仍未消失、持續浮現，嚇得原PO一家半夜退房離開，雖然飯店人員給原PO全額退費，但要求他們不要張揚這件事，令原PO感覺更加詭異。

阿婆插隊結帳還嗆聲 她用一招讓對方秒閉嘴

買東西排隊是禮貌也是美德，但偏偏就是有人喜歡插隊，這種行為也容易引起其他人的怒火。一名女網友帶女兒到超市購物，準備結帳時看到櫃檯上只放著3個布丁，但買的人卻不見了，突然間跑來一位阿婆插隊，還說自己東西少要先結帳，這名女網友忍不住回了一句話，讓阿婆聽了只好閉嘴，不敢多說什麼。她將過程貼到臉書上，許多網友一致大讚「做得好」。

竊賊牽走兒童車！駝背猛踩畫面曝光 網笑：扛著跑比騎的快

有網友日前在臉書社團「爆怨公社」上傳監視器影像，表示有名男子趁老闆不注意時偷騎走一台腳踏車。畫面中小偷駝背猛踩贓物，仔細一看竟是「兒童腳踏車」，許多網友看完笑翻直呼，「你馬卡正經欸，要牽也牽大台一點」。

熱門新聞

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

自家紅鐵門下被塞「五彩寶石」 網發毛直呼：趕快丟掉

超商報電話被店員記下 人妻收到陌生LINE訊息「求認識」

我先來的！點餐被誤認插隊搶應徵 疑惑「這樣的人會錄取嗎」

螞蟻腰最新量度標準！網紅實測 發現耳機線竟能纏繞腰部2圈再打結

30歲後不愛去吃到飽餐廳？ 網曝關鍵原因：同價位吃更好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。