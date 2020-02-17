30歲後不愛去吃到飽餐廳？ 網曝關鍵原因：同價位吃更好

不少人都喜歡到吃到飽餐廳用餐，雖然定價比起一般餐廳高出許多，但是可以無限拿自己喜歡吃的美食且食材應有盡有，因此總是吸引很多人前往排隊嚐鮮。不過今（17）日卻有一名網友在PTT上PO文表示，自己以前很喜歡吃到飽，還可以狂吃猛吃，但是自從長大以後胃口變小了，去吃到飽就不會和以前一樣吃很多了，CP值相對就降了下來，於是他好奇詢問廣大網友「大家都是幾歲開始不喜歡吃吃到飽？」

原PO在文中提到，自己以前只要去吃到飽都可以吃很多，但是長大後覺得胃口變小了，每次去吃吃到飽根本就不會吃比較多，加上前幾次吃完比較下來，雖然同價位但品質好像比其他餐廳來的低，照這樣的情況或許可以以同價位享受更好的餐廳品質，這讓他不禁發問「各位幾歲開始討厭吃到飽？」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂討論，並紛紛認同表示「吃過有深度的料理後就會覺得吃到飽很膚淺」、「30之後代謝變慢都吃不多，所以已經很少去吃了」、「我是大概15、16歲後不吃價位太低的吃到飽，高價位的還是會吃，但頻率也相對少了」、「大學畢業吃社會後就不吃了」、「吃到飽的CP值其實很低」、「會補滿哈根達斯、莫凡彼的店才會去」、「我30之後就很少去了」、「出社會後自己會賺錢真的就很少吃了，都點單點了」、「上次去吃隔壁滿桌國中生在用餐」、「好像35上下吧」、「大學畢業後就不愛了，無菜單料理才是享受」、「同價位真的可以吃更好」。

不過也有還是喜歡吃到飽的網友留言，「吃到飽在乎的就是爽感啊」、「其實吃到飽本來就不是給你吃回本的，就是有很多菜色可以盡情的挑選罷了」、「越來越貴以後就比較少去，但是小孩90公分以下免費，所以還是會去」、「吃到傷身體明明就是自己的問題，去吃到飽重點是在爽度，不管想吃什麼都可以點，還可以不用擔心價格」。