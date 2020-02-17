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超商報電話被店員記下 人妻收到陌生LINE訊息「求認識」
一名女子日前至便利商店，為存取點數便向店員報上號碼，回家後社群軟體卻收到陌生人的訊息，一問才知道是一旁男子偷偷背下她的號碼，只為了與她進一步認識，該女丈夫忍無可忍將對話截圖貼到網上，呼籲女性朋友到超商報電話時，務必小心身邊的癡漢。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示自己老婆近日去超商消費，為累積點數，因此向店員報上電話號碼，回到家後收到一名陌生人透過社群軟體LINE傳訊息給她，詢問「可否與妳認識當朋友？」
該網友老婆滿頭霧水，詢問對方「你怎麼加到我LINE的？」對方回應「我在超商看到妳，妳在唸妳的手機，我很想認識妳，我就趕快把她背起來，存在通訊錄就有了，很冒昧抱歉，但沒其他辦法」，女子聽完很傻眼，直接回應「我已經結婚了喔」。
對於此狀況，該網友非常生氣，直言「連我老婆也敢騷擾，可憐喔」，呼籲女性朋友至超商存取店數報上電話號碼時，務必小心一點，注意身邊有沒有癡漢在偷記號碼，事後恐會傳訊騷擾。
其他網友也都非常無言，留言「好噁心哦～超變態」 、「怎麼有那麼無聊的人喔⋯⋯真的很變態」、「這樣也行，比詐騙集團竊取個資還快」、「亂槍打鳥這樣也好，真是不要臉」。另外有網友表示，「可以直接用手機條碼，不一定要報電話號碼」，應可有效避免類似狀況。
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