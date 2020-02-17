等太久奧客發飆⋯報警態度180度轉變！她淚訴：不要糟蹋店員

服務生也是人！一名熱炒店店員在網上發文，她指出16日晚上生意很好，店內來了2位先生點了炒飯與小菜，她告知點餐的先生「白飯不夠要現煮，大概要等30分鐘」，豈料過了半小時後，另一名先生竟在騎樓大罵，甚至怒嗆她王八蛋、長得醜、服務態度差，等她報警處理後，發飆男子態度180度大轉變，讓她崩潰喊「不要糟蹋店員」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，她是一名熱炒店店員，16日晚上店內生意很好，當時來了2名先生點餐，她向其中一名先生告知，「店內白飯不夠，要等約30、40分鐘」，該名男子表示願意等候，並拿了2瓶啤酒到騎樓邊喝邊等。

過了半小時後，同行的另一名男子卻在騎樓大吼「煮好了沒？我們已經等了半小時」，該網友到騎樓了解狀況，卻被該男痛罵「王八蛋」、「店不用開了」、「長的很醜」、「服務態度不好做什麼工作」、「乾脆不要做了」，她忍無可忍報警處理。

待警察到現場後，發飆男子態度180度大轉變，馬上向她說「大姐抱歉」，她痛罵「警察來前你一個態度，罵人、恐嚇、威脅都來，警察來了就變了，為什麼努力工作要這樣被侮辱攻擊？」

警察安撫該網友情緒，告訴她如果需要提告可以再與警方聯繫，警察也要求發飆男子酒醒後再來正式道歉。該網友表示，店員也是人，也為了生活在打拚，「可以的話我當然想盡快把食物送到客人手上，但有時候真的爆滿單需要耐心等待」。

其他網友看完紛紛為她抱不平，留言「這種爛客人誰當他老婆都覺得可憐」、「現在就是有這種人喜歡在朋友跟眾人之前囂張，等吃到鱉就像孫子一樣狂道歉」、「客人真的很欠砲，標準怕壞人」、「堅持提告」。