情人節被嚇醒躺床上逃一劫 天降水泥塊直接砸爛衛浴

家裡牆壁或天花板出現裂縫一定要特別注意，這些小細節都有可能透露出房屋的狀況，有問題一定要及時找人檢查，以免有安全上的疑慮。一位網友昨日上網發文，表示自己睡到一半時突然被一聲巨響嚇醒，到廁所一看才發現天花板的水泥塊整塊掉了下來，砸爛了洗手台，他氣憤地說到「情人節沒情人也就算了，還要搞我」。

原PO昨日凌晨在「爆料公社APP」發文，並貼出幾張廁所照片，只見牆上的天花板整塊掉在地上，而洗手台等衛浴設備被落下的水泥塊砸毀，地面上散落著牙膏和水泥塊，而牆上的鋼筋已經裸露出來了，幸好當時原PO正在房裡睡覺並沒有因此受傷，不過他仍被突如其來的意外嚇醒，對此許多網友紛紛留言表示，「如果是租的，趕快搬家」、「住到海砂屋是吧」、「還好人沒事」、「恐怖之夜」、「福大命大，你該慶幸你是在睡覺而不是在洗澡」、「哇靠，有得清了」、「房子久了」。

而海砂屋指的是使用含鹽分的海砂摻入預拌混凝土鎖蓋成的房屋，常伴隨天花板混泥土剝落、鋼筋外露鏽蝕等問題，如果民眾有類似問題，建議先請技師到府檢測，若鑑定為海砂屋，可向政府申請入列輔導案件，推動整合重建。