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住飯店驚見鏡子有「半張臉」 員工全額退費：別張揚

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO發現房間玄關的全身鏡上有「半張人臉」的霧氣，且怎麼擦都擦不掉。圖擷自臉書社團「靈異公社」

昨天是情人節，許多情侶或夫妻會安排外出行程，或住飯店度過甜蜜的一晚。一位網友在網上分享，表示先前跟老婆小孩到某家飯店住宿，意外發現房間玄關的全身鏡上有霧氣，而且仔細一看霧氣的圖像就像半張人臉，儘管原PO反覆擦拭了幾十分鐘以上，霧氣仍未消失、持續浮現，嚇得原PO一家半夜退房離開，雖然飯店人員給原PO全額退費，但要求他們不要張揚這件事，令原PO感覺更加詭異。

原PO昨日（15日）在臉書社團「靈異公社」發文，他說當老婆從浴室洗澡完出來後，霧氣隨之跑出來打在玄關的連身鏡上，並浮出了半張人臉的形狀，原PO見狀後用酒精、沐浴乳擦拭了幾十分鐘仍沒有用，人臉圖案的霧氣仍一直浮出，後來他跟飯店人員反應，並擦拭給他們看，但前前後後3位工作人員都說沒看到什麼，表示那只是霧氣，要原PO一家不要想太多。

但原PO仔細想想仍覺得相當恐怖，決定在半夜時退房離開，而飯店則全額退費給他，但要求不要將此事到處張揚，原PO說「可以理解，嗯他們還要做生意，雖然不說是哪家飯店，但我們的親身經歷總可以一吐吧，真的是我們想太多嗎？」而貼文一出後，許多網友紛紛留言，直呼可怕，「我也會退房，因為我會怕」、「飯店要你們別宣傳會不會他們那間房其實有發生過什麼事，是我也會退房」、「你沒問他們換過幾塊玻璃了」、「感覺一個女人的半側臉，超明顯的，如果是我，我會立馬退，嚇死」、「這個有感ㄟ，但出現其實不可怕，可怕的是感覺飯店知道確什麼都不說」、「越看越詭異，肯定退房」。

但有網友表示這只是鏡子問題，「這一般來說是鏡子本身的問題，鏡子久了都會這樣因為熱的水氣會往上飄，所以鏡子久沒更換，加上裝潢老舊，水氣跑進去乾掉以後看不出來，但是只要再一次像洗完澡熱水蒸氣在接觸那邊，跟裡面的水氣起反應妳光擦外面是擦不掉的」、「上面有冷氣換氣口，若再加上鏡子原本在那一塊製程問題，是有可能因為霧氣重覆產生，只要房內無重霉味或感覺陰冷（沒開冷氣），那就沒關係別自己嚇自己」。

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